Кто из нардепов предложил закрыть старшие классы в украинских школах и почему

Старшие классы могут оказаться под угрозой закрытия

В Раде предложили принять решение о закрытии старших классов в школах, где количество учеников меньше 24. Целью является усовершенствование механизмов формирования сети лицеев.

Как сообщает "Телеграф", соответствующее решение появилось на сайте ВРУ. 14 депутатов во главе с Сергеем Бабаком инициировали предложение.

Скриншот законопроекта

Список нардепов, ставших инициаторами этого законопроекта:

Колебошин Сергей Валерьевич (IX созыва)

Бабак Сергей Витальевич (IX созыва)

Грищук Роман Павлович (IX созыва)

Коваль Ольга Владимировна (IX созыва)

Пипа Наталья Романовна (IX созыва)

Горбенко Руслан Александрович (IX созыва)

Бондаренко Олег Владимирович (IX созыва)

Лис Елена Георгиевна (IX созыва)

Александр Васильевич (IX созыв)

Швец Сергей Федорович (IX созыва)

Тищенко Николай Николаевич (IX созыва)

Кицак Богдан Викторович (IX созыва)

Павлюк Максим Васильевич (IX созыва)

Бакумов Александр Сергеевич (IX созыва)

Следовательно, предлагается внести изменения в требования по формированию классов в заведениях общего среднего образования.

Согласно действующему законодательству, количество учащихся в классах государственных и коммунальных учебных заведений не должно быть менее 5 человек на любом уровне образования. Этот показатель будет являться только для начального или базового среднего образования в очной форме (1-9 классы).

Для 10-12 классов (профильного среднего образования) будет установлено минимальное количество учащихся — 24. "Граница" учащихся в классах остается неизменной: до 24 учащихся в начальных классах и 30 — для базового и профильного образования.

Согласно законопроекту, обучение в коммунальных учреждениях, не выполняющих новые требования, не будет финансироваться из государственного бюджета.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский разрешил отправлять подразделения ВСУ в другие страны. Недавно он подписал соответствующее решение.