Кто из нардепов предложил закрыть старшие классы в украинских школах и почему
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Старшие классы могут оказаться под угрозой закрытия
В Раде предложили принять решение о закрытии старших классов в школах, где количество учеников меньше 24. Целью является усовершенствование механизмов формирования сети лицеев.
Как сообщает "Телеграф", соответствующее решение появилось на сайте ВРУ. 14 депутатов во главе с Сергеем Бабаком инициировали предложение.
Список нардепов, ставших инициаторами этого законопроекта:
- Колебошин Сергей Валерьевич (IX созыва)
- Бабак Сергей Витальевич (IX созыва)
- Грищук Роман Павлович (IX созыва)
- Коваль Ольга Владимировна (IX созыва)
- Пипа Наталья Романовна (IX созыва)
- Горбенко Руслан Александрович (IX созыва)
- Бондаренко Олег Владимирович (IX созыва)
- Лис Елена Георгиевна (IX созыва)
- Александр Васильевич (IX созыв)
- Швец Сергей Федорович (IX созыва)
- Тищенко Николай Николаевич (IX созыва)
- Кицак Богдан Викторович (IX созыва)
- Павлюк Максим Васильевич (IX созыва)
- Бакумов Александр Сергеевич (IX созыва)
Следовательно, предлагается внести изменения в требования по формированию классов в заведениях общего среднего образования.
Согласно действующему законодательству, количество учащихся в классах государственных и коммунальных учебных заведений не должно быть менее 5 человек на любом уровне образования. Этот показатель будет являться только для начального или базового среднего образования в очной форме (1-9 классы).
Для 10-12 классов (профильного среднего образования) будет установлено минимальное количество учащихся — 24. "Граница" учащихся в классах остается неизменной: до 24 учащихся в начальных классах и 30 — для базового и профильного образования.
Согласно законопроекту, обучение в коммунальных учреждениях, не выполняющих новые требования, не будет финансироваться из государственного бюджета.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский разрешил отправлять подразделения ВСУ в другие страны. Недавно он подписал соответствующее решение.