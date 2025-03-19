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Кто из нардепов предложил закрыть старшие классы в украинских школах и почему

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Старшие классы могут закрыть Новость обновлена 19 марта 2025, 19:08
Старшие классы могут закрыть. Фото Facebook-страница Сергея Бабака / коллаж "Телеграфа"

Старшие классы могут оказаться под угрозой закрытия

В Раде предложили принять решение о закрытии старших классов в школах, где количество учеников меньше 24. Целью является усовершенствование механизмов формирования сети лицеев.

Как сообщает "Телеграф", соответствующее решение появилось на сайте ВРУ. 14 депутатов во главе с Сергеем Бабаком инициировали предложение.

Скриншот законопроекта

Список нардепов, ставших инициаторами этого законопроекта:

  • Колебошин Сергей Валерьевич (IX созыва)
  • Бабак Сергей Витальевич (IX созыва)
  • Грищук Роман Павлович (IX созыва)
  • Коваль Ольга Владимировна (IX созыва)
  • Пипа Наталья Романовна (IX созыва)
  • Горбенко Руслан Александрович (IX созыва)
  • Бондаренко Олег Владимирович (IX созыва)
  • Лис Елена Георгиевна (IX созыва)
  • Александр Васильевич (IX созыв)
  • Швец Сергей Федорович (IX созыва)
  • Тищенко Николай Николаевич (IX созыва)
  • Кицак Богдан Викторович (IX созыва)
  • Павлюк Максим Васильевич (IX созыва)
  • Бакумов Александр Сергеевич (IX созыва)

Следовательно, предлагается внести изменения в требования по формированию классов в заведениях общего среднего образования.

Согласно действующему законодательству, количество учащихся в классах государственных и коммунальных учебных заведений не должно быть менее 5 человек на любом уровне образования. Этот показатель будет являться только для начального или базового среднего образования в очной форме (1-9 классы).

Для 10-12 классов (профильного среднего образования) будет установлено минимальное количество учащихся — 24. "Граница" учащихся в классах остается неизменной: до 24 учащихся в начальных классах и 30 — для базового и профильного образования.

Согласно законопроекту, обучение в коммунальных учреждениях, не выполняющих новые требования, не будет финансироваться из государственного бюджета.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский разрешил отправлять подразделения ВСУ в другие страны. Недавно он подписал соответствующее решение.

Теги:
#Верховная Рада #Учения #Школы #Законопроекты ВРУ #Сергей Бабак