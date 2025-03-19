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Хто з нардепів запропонував закрити старші класи в українських школах і чому

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Старші класи можуть закрити Новина оновлена 19 березня 2025, 19:08
Старші класи можуть закрити. Фото Facebook-сторінка Сергія Бабака / колаж "Телеграфу"

Старші класи можуть опинитися під загрозою закриття

У Раді запропонували ухвалити рішення про закриття старших класів у школах, де кількість учнів менша за 24. Метою є вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв.

Як повідомляє "Телеграф", відповідне рішення з’явилося на сайті ВРУ. 14 депутатів на чолі з Сергієм Бабаком ініціювали пропозицію.

Скриншот законопроєкту

Список нардепів, які стали ініціаторами цього законопроєкту:

  • Колебошин Сергій Валерійович (IX скликання)
  • Бабак Сергій Віталійович (IX скликання)
  • Грищук Роман Павлович (IX скликання)
  • Коваль Ольга Володимирівна (IX скликання)
  • Піпа Наталія Романівна (IX скликання)
  • Горбенко Руслан Олександрович (IX скликання)
  • Бондаренко Олег Володимирович (IX скликання)
  • Лис Олена Георгіївна (IX скликання)
  • Аліксійчук Олександр Васильович (IX скликання)
  • Швець Сергій Федорович (IX скликання)
  • Тищенко Микола Миколайович (IX скликання)
  • Кицак Богдан Вікторович (IX скликання)
  • Павлюк Максим Васильович (IX скликання)
  • Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання)

Отже, пропонується внести зміни до вимог щодо формування класів у закладах загальної середньої освіти.

Згідно з чинним законодавством, кількість учнів у класах державних та комунальних навчальних закладів не повинна бути меншою за 5 осіб на будь-якому рівні освіти. Цей показник буде лише для початкової чи базової середньої освіти в очній формі (1-9 класи).

Для 10-12 класів (профільної середньої освіти) буде встановлено мінімальну кількість учнів – 24. "Межа" учнів у класах залишається незмінною: до 24 учнів у початкових класах та 30 — для базової та профільної освіти.

Відповідно до законопроєкту, навчання в комунальних закладах, які не виконують нові вимоги, не буде фінансуватись з державного бюджету.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський дозволив відправляти підрозділи ЗСУ в інші країни. Нещодавно він підписав відповідне рішення.

Теги:
#Верховна Рада #Навчання #Школи #Законопроекти ВРУ #Сергій Бабак