Хто з нардепів запропонував закрити старші класи в українських школах і чому
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Старші класи можуть опинитися під загрозою закриття
У Раді запропонували ухвалити рішення про закриття старших класів у школах, де кількість учнів менша за 24. Метою є вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв.
Як повідомляє "Телеграф", відповідне рішення з’явилося на сайті ВРУ. 14 депутатів на чолі з Сергієм Бабаком ініціювали пропозицію.
Список нардепів, які стали ініціаторами цього законопроєкту:
- Колебошин Сергій Валерійович (IX скликання)
- Бабак Сергій Віталійович (IX скликання)
- Грищук Роман Павлович (IX скликання)
- Коваль Ольга Володимирівна (IX скликання)
- Піпа Наталія Романівна (IX скликання)
- Горбенко Руслан Олександрович (IX скликання)
- Бондаренко Олег Володимирович (IX скликання)
- Лис Олена Георгіївна (IX скликання)
- Аліксійчук Олександр Васильович (IX скликання)
- Швець Сергій Федорович (IX скликання)
- Тищенко Микола Миколайович (IX скликання)
- Кицак Богдан Вікторович (IX скликання)
- Павлюк Максим Васильович (IX скликання)
- Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання)
Отже, пропонується внести зміни до вимог щодо формування класів у закладах загальної середньої освіти.
Згідно з чинним законодавством, кількість учнів у класах державних та комунальних навчальних закладів не повинна бути меншою за 5 осіб на будь-якому рівні освіти. Цей показник буде лише для початкової чи базової середньої освіти в очній формі (1-9 класи).
Для 10-12 класів (профільної середньої освіти) буде встановлено мінімальну кількість учнів – 24. "Межа" учнів у класах залишається незмінною: до 24 учнів у початкових класах та 30 — для базової та профільної освіти.
Відповідно до законопроєкту, навчання в комунальних закладах, які не виконують нові вимоги, не буде фінансуватись з державного бюджету.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський дозволив відправляти підрозділи ЗСУ в інші країни. Нещодавно він підписав відповідне рішення.