Хто з нардепів запропонував закрити старші класи в українських школах і чому

Старші класи можуть опинитися під загрозою закриття

У Раді запропонували ухвалити рішення про закриття старших класів у школах, де кількість учнів менша за 24. Метою є вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв.

Як повідомляє "Телеграф", відповідне рішення з’явилося на сайті ВРУ. 14 депутатів на чолі з Сергієм Бабаком ініціювали пропозицію.

Скриншот законопроєкту

Список нардепів, які стали ініціаторами цього законопроєкту:

Колебошин Сергій Валерійович (IX скликання)

Бабак Сергій Віталійович (IX скликання)

Грищук Роман Павлович (IX скликання)

Коваль Ольга Володимирівна (IX скликання)

Піпа Наталія Романівна (IX скликання)

Горбенко Руслан Олександрович (IX скликання)

Бондаренко Олег Володимирович (IX скликання)

Лис Олена Георгіївна (IX скликання)

Аліксійчук Олександр Васильович (IX скликання)

Швець Сергій Федорович (IX скликання)

Тищенко Микола Миколайович (IX скликання)

Кицак Богдан Вікторович (IX скликання)

Павлюк Максим Васильович (IX скликання)

Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання)

Отже, пропонується внести зміни до вимог щодо формування класів у закладах загальної середньої освіти.

Згідно з чинним законодавством, кількість учнів у класах державних та комунальних навчальних закладів не повинна бути меншою за 5 осіб на будь-якому рівні освіти. Цей показник буде лише для початкової чи базової середньої освіти в очній формі (1-9 класи).

Для 10-12 класів (профільної середньої освіти) буде встановлено мінімальну кількість учнів – 24. "Межа" учнів у класах залишається незмінною: до 24 учнів у початкових класах та 30 — для базової та профільної освіти.

Відповідно до законопроєкту, навчання в комунальних закладах, які не виконують нові вимоги, не буде фінансуватись з державного бюджету.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський дозволив відправляти підрозділи ЗСУ в інші країни. Нещодавно він підписав відповідне рішення.