Только во время войны. Зеленский разрешил отправлять подразделения ВСУ в другие страны

Защитников могут отправить для нескольких целей

Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий президенту право направлять подразделения ВСУ за границу во время военного положения.

Об этом сообщает "Телеграф".

Скриншот закона

Президент Украины подписал закон, дающий ему право направлять подразделения ВСУ за границу во время военного положения.

Военные части и подразделения ВСУ могут быть отправлены за пределы Украины для следующих целей:

обеспечение национальной безопасности;

сдерживание вооруженной злости;

защиты суверенитета и территориальной целостности Украины;

реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Закон доработали, учитывая предложения президента. Инициатива уточняет процесс принятия решений об отправке подразделений ВСУ за границу, определяет порядок их пребывания там и гарантирует соответствие акта международным стандартам.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект 15 января 2025 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ.