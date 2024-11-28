Когда в этом году у украинских школьников будут зимние каникулы

Актуальная информация для учащихся и их родителей

В этом учебном году украинские школьники еще три раза пойдут на каникулы — зимой, весной и летом. Уже совсем скоро их ждет очередной отдых.

Зимние каникулы ориентировочно начнутся 30 декабря 2024, а закончатся 10 января 2025 года. При этом педсоветы учебных заведений имеют право самостоятельно регулировать количество и продолжительность каникул.

Как пояснил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив, был утвержден только ориентировочный график. Каждая школа в индивидуальном порядке устанавливает продолжительность и структуру года и утверждает график каникул.

Кроме того, педсоветы учебных заведений могут самостоятельно решать, сколько дней в неделю будут учиться дети. В целом на это влияет ситуация с безопасностью, наличие в школе автономного отопления и отключения света.

Также учить детей могут как очно, так и дистанционно. Есть семейная форма обучения. Кроме того, разрешена смешанная форма. Она возможна в том случае, если в школе или на расстоянии ближе 500 м от нее есть укрытие, пригодное для проведения образовательного процесса.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что всех учащихся, являющихся внутренними переселенцами, обяжут посещать местные школы. Это произойдет с 1 сентября 2025 года.