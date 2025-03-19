Зеленский сказал, когда и чем может закончиться война в Украине

Но есть нюанс

Война в Украине должна закончиться достойным миром. Владимир Зеленский заявил, что для этого требуются гарантии безопасности.

Глава государства сказал и о возможности окончания войны в этом году. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром, но (для этого) обязательно нужны гарантии безопасности для Украины. Иначе Путин придет снова с войной, и это его сущность с самого начала."

По словам Зеленского, Киев рассматривает полное прекращение огня как один из начальных шагов к миру.

"В этом году – уже 25 лет власти Путина. Фактически, каждый год он или где-то воевал, или разрушал жизнь других стран. Мы должны защитить наши народы от этого", – рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что 19 марта проведет беседу с Дональдом Трампом. Он также сказал, что после разговора с президентом США Россия масштабно атаковала энергетику Украины

Ранее "Телеграф" писал, что разговор Трампа и Путина состоялся вечером 18 марта. Во время нее российский диктатор не согласился на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, а только на прекращение атак по энергетическим и инфраструктурным объектам.