"Столько, сколько потребуется": в Великобритании и Италии сделали важные заявления о миротворцах в Украине

В Италии и Великобритании положительно рассматривают вариант введения миротворцев в Украину

Министр обороны Италии поддержал развертывание войск ООН в Украине, а премьер Британии заявил о готовности бессрочно размещать войска для мира. В Европе рассматривается создание поддерживающих сил для Киева с мощной армией до 30 000 солдат.

Итальянского политика цитирует "ANSA English". По словам Гвидо Крозетто, ранее Италия всегда являлась частью миротворческих миссий, хотя в будущем парламент должен будет ратифицировать такое решение в случае необходимости.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто

Министр отметил, что Европа не может иметь свою армию.

"Было бы положительной новостью, если бы введение войск ООН (в Украину — ред.) было принято", — сообщил Гвидо Крозетто.

Политик считает присутствие международного сообщества гарантией безопасности, но говорить о перемирии сейчас очень сложно.

В заключение министр обороны Италии добавил, что Вооруженные Силы разных стран эффективно взаимодействуют, имея центральное командование и контроль.

Как сообщает "The Times", премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что также готов разместить свои войска в Украине для обеспечения мира. Он выразил готовность бессрочно разворачивать британские войска вместе с западными союзниками "столько, сколько потребуется".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Однако Кир Стармер не рассказал, будут ли миротворческие силы бить по армии РФ в случае атаки.

Высокопоставленный источник в правительстве заявил, что развертывание британских войск будет бессрочным.

"Мы говорим о годах", — говорится в сообщении.

В то же время премьер-министр Великобритании отметил, что без гарантии безопасности со стороны США королевство не привлечет своих солдат.

Напомним, что европейское военное руководство рассматривает возможность формирования "поддерживающих сил" для Киева, в состав которых войдут до 30 тысяч военных. Другие страны готовы помочь оружием и материально-техническим обеспечением.

Кто также поддержал миротворческую миссию

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна готова рассмотреть возможность отправки миротворцев в Киев.

В Ирландии также поддержали данную инициативу.

Турция, имеющая вторую по численности армию в НАТО после США, открыта для предоставления войск при условии, что Анкара будет привлечена ко всем этапам консультаций и подготовки. Другие источники утверждают, что страна выражала готовность к посредничеству, а не к отправке военных в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Вашингтоне заявил, что гарантии Парижа и Лондона могут дойти до отправки военных в Украину.

Швейцария не исключает отправки в Украину нескольких сотен миротворцев.

Кто выступил против

Власти страны-соседки Румынии высказали позицию, что не будут направлять ни солдат, ни миротворцев в Украину.

Военные из Болгарии также не будут воевать в рамках миротворческой миссии.

Правительство Финляндии отвергло возможность отправки войск в Украину.

"Я бы не хотел, чтобы польские военные принимали в этом участие", — заявил политик Кшиштоф.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Макрон озвучил план перемирия и сроки, когда европейские военные появятся в Украине.