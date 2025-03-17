"Орешник" может стать большой бедой для НАТО, — аналитик по вопросам безопасности

НАТО недооценивает угрозу от "Орешника", говорит аналитик.

"Орешник", новая российская баллистическая ракета средней дальности, представляет серьезную угрозу для НАТО даже без ядерного вооружения.

Об этом заявил Декер Эвелет, ассоциированный аналитик CNA, некоммерческой исследовательской организации в Вашингтоне, передает Foreignpolicy.

Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" во время атаки на Днепр в ноябре прошлого года. Хотя тогда использовались только инертные суббоеприпасы, это событие стало очередным сигналом от Путина о готовности к эскалации конфликта.

По словам экспертов, "Орешник" представляет особую опасность для плотно расположенных объектов, таких как авиабазы НАТО. Ракета летает выше диапазона перехвата большинства систем противовоздушной обороны и слишком быстро падает на землю для многих терминальных перехватчиков, включая систему "Патриот".

"С "Орешником" Россия была практически на грани того, чтобы не нуждаться в использовании ядерного оружия", — заявлял Путин в телевизионном интервью в декабре прошлого года. Хотя это является преувеличением, массированный удар такими ракетами по стратегическим объектам может существенно нарушить операции НАТО на обычном уровне, не переходя к ядерному сценарию.

При обстреле Днепра один "Орешник" сбросил 36 инертных боеприпасов на ракетный комплекс "Южмаш". Если бы суббоеприпасы были боевыми, они нанесли бы значительный ущерб на большой площади.

Последствия обстрела Днепра 21 ноября 2024 года

Последствия обстрела Днепра 21 ноября 2024 года

Системы противоракетной обороны, способные остановить "Орешник", такие как Arrow 3 и SM-3 Block IIA, очень ограничены. Дополнительно еще и российские приманки могут отвлекать перехватчики на фиктивные цели.

Аналитики предупреждают, что независимо от исхода войны в Украине через 10-20 лет НАТО может столкнуться с перевооруженной Россией, которая будет иметь обновленный арсенал с обычными баллистическими ракетами, такими как "Орешник".

Для противодействия этой угрозе эксперты рекомендуют рассредоточить самолеты НАТО на отдаленных площадках – малых аэродромах и автомагистралях по всей Европе. Это усложнит для России их обнаружение и уничтожение.

Проблема заключается в том, что современные истребители, в частности F-35, нуждаются в сложном техническом обслуживании, обычно проводимом на крупных авиабазах. Эти базы остаются привлекательными целями для российских ракет.

Страны НАТО рекомендуют инвестировать в дополнительные запчасти и мобильные подразделения технического обслуживания. Также необходимо регулярно проводить учения по техническому обслуживанию истребителей F-35 для военных разных стран альянса.

В прошлом году НАТО провела первые в истории межсервисные учения по техническому обслуживанию F-35. Такие меры должны стать регулярными для всех стран альянса, использующих эти самолеты.

Ранее "Телеграф" также писал, что ракета "Орешник" оказалась родом из Украины. Ее разработка началась в Днепре.