Неожиданный выбор: кто будет представлять Россию на переговорах с США?

Сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят российскую делегацию на переговорах с США по Украине. Переговоры запланированы на 23 марта в Эр-Рияде.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Григорий Борисович Карасин (родился 23 августа 1949 года, Москва) – российский дипломат. Государственный секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (2005-2019). Чрезвычайный и полномочный посол (1995), Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2004). Сенатор Российской Федерации с 2019 года, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран.

Сергей Орестович Беседа (родился 17 мая 1954 года) – руководитель 5-й Службы (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ России в 2009-2024 годах, генерал-полковник. Как старший офицер ФСБ Сергей Беседа возглавлял ответственную службу, которая занимается разведывательными операциями и международной деятельностью, тем самым подрывая территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины. С 16 июля 2014 находится под санкциями США.

В апреле 2014 года украинский МИД направил российским коллегам запрос на допрос Беседы. В Киеве утверждали, что он находился в Украине 20-21 февраля во время революции достоинства. Украинские власти считали это важным в рамках расследования преступлений, совершенных во время массовых акций в Киеве в период с 18 по 22 февраля 2014 года (речь идет о силовом разгоне протестующих с применением огнестрельного оружия, в результате чего погибли люди). Об этом сообщает российское издание Медуза.

В ФСБ вынуждены были подтвердить, что Сергей Беседа действительно находился в Киеве 20-21 февраля. Но там утверждали, что он приезжал только для того, чтобы проверить уровень защиты российского посольства — версия, в которую никто не поверил.

Однако эта история никоим образом не повлияла на позиции 5-й службы: оперативники ГОИ продолжали собирать разведывательную информацию в Украине, вербовали источники и вели подрывную деятельность.

Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И, похоже, через две недели войны Путин наконец-то понял, что его просто ввели в заблуждение: 5-я служба, опасаясь разгневать руководителя, просто снабжала его тем, что он хотел услышать.

На первом этапе переговоров делегация состояла из главы МИД РФ Сергея Лаврова, советника президента Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Переговоры запланированы на 24 марта в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча должна была состояться 23 марта в Джидде. По его словам, стороны должны были обсудить детали договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дата встречи еще не окончательная, поскольку стороны согласовывают детали.

Первый раунд переговоров между Россией и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Основной темой стало урегулирование войны в Украине и организация дальнейших контактов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после достижения договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной возможно ослабление санкций против РФ. До этого момента все ограничения в отношении страны-агрессора будут оставаться в силе.