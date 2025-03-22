"Кое-что становится ясно" и "Боже, какой цинизм": как в Украине реагируют на скандальные заявления Виткоффа

Украинцы обратили внимание на разные слова посланника Трампа

Стив Виткофф, специальный посланник президента США Трампа по Ближнему Востоку, сделал ряд возмутительных заявлений относительно Украины. Некоторые из них повторяют российскую пропаганду. В Украине уже отреагировали.

"Телеграф" рассказывает, как в Украине реагируют на заявления представителя Трампа. В частности, Виткофф заявил, что украинцы, которые сейчас находятся под российской оккупацией — "Крым, Донбасс, Луганск и еще два региона", якобы на референдумах высказались, что "они хотят быть под властью России".

На это отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко. После интервью он написал в Telegram, что "все будет хорошо". Он уверен, что США не будут официально признавать оккупированные украинские территории – российскими.

Что говорил посланник Трампа в интервью Карлсону, читайте здесь: Виткофф сделал несколько возмутительных заявлений об Украине. Что он наговорил об оккупированных землях, НАТО и Путине

Политолог Кирилл Сазонов, который сейчас является военнослужащим ВСУ, прокомментировал откровения Виткоффа, что Путин молился за Трампа, когда тот был ранен на предвыборном митинге. Сазонов сделал это с присущим ему сарказмом.

"Я бы не очень радовался по этому поводу на их месте. Когда бункерная крыса молится — это вообще никак не влияет на Бога. Господь не слышит убийц, палачей и террористов без покаяния. Поэтому молитвы Путина едут по прямой беспроводной связи сразу в ад. Конечно, иметь там "своих" тоже неплохо, но лучше заранее понимать, с кем именно ты договариваешься в потустороннем мире", — написал он в Facebook.

Украинский политолог и историк Евгений Магда пишет, что "интервью Стива Виткоффа Такеру Карлсону прошло под лозунгом "О сколько нам открыт чудных готовит Просвещение дух…" (цитата российского поэта А. Пушкина). Он уточнил, что речь идет о "Темном Просвещении".

Главный редактор газеты "Факты" Александр Швец отмечает, что после симпатий, которые Виткофф выразил в интервью Путину "кое-что становится понятным". Швец сказал это в разрезе того, что, по словам спецпредставителя, Трампа тронула история, что Путин якобы молился за него.

Историк и общественно-политический деятель Павел Гай-Нижник обратил внимание на то, как Виткофф говорит о главе Офиса президента Андрее Ермаке. В его устах Ермак стоит на одной ступени с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Примечательно, что Виткофф отмечает признание обоих (Зеленский и Ермак) как соразмерных руководителей Украины (очевидно, уже де-факто официально признано, что дуумвират делится по ролям так: Зеленский — номинальный руководитель, Ермак — фактический)", — пишет он.

Украинский политический аналитик, общественный деятель Павел Нусс увидел в словах Виткоффа объяснение "политического преследования" предыдущего президента Украины Петра Порошенко. В частности, речь идет о словах спецпредставителя относительно выборов в Украине.

"То есть, активизация политического преследования Порошенко связана именно с этими процессами — выборы в условиях тотальной цензуры и информационного вакуума оппозиции, и фактического отказа от евроатлантической интеграции Украины, которую в конституционном порядке обязал Порошенко в последние месяцы своего президентства. Власти пытаются нейтрализовать фактически единственного политического лидера, вокруг которого могли объединиться выступающие за вступление в НАТО украинцы и не согласны с капитуляционной политикой Банковой", — отметил он.

Высказались по поводу заявлений Виткоффа и читатели Facebook-страницы "Телеграфа". Они поражены цинизмом спецпредставителя и возмущены его заявлениями.

Как сообщал "Телеграф", во время недавнего визита Стива Виткоффа в Москву, глава РФ Владимир Путин унизил его. Посланник Трампа вынужден был около 8 часов ждать встречи с ним.