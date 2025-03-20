Названа новая дата переговоров России и США по Украине: где и когда они пройдут

Обе команды уже якобы сформированы

Очередной раунд переговоров Соединенных Штатов Америки с российской стороной насчет деталей прекращения огня в Украине состоится уже на следующей неделе — в понедельник, 24 марта. Площадкой для переговоров станет столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Такое заявление сделал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, пишут росСМИ, По его словам российскую делегацию возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Также Ушаков подчеркнул, что американская команда якобы уже тоже была сформирована для переговоров.

"Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", — добавил помощник Путина.

Отметим, что до этого США анонсировали переговоры с Россией, но 23 марта и в городе Джидда Саудовской Аравии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, 18 марта. Главной темой обсуждений стало завершение войны России против Украины.

Как сообщалось, по результатам переговоров Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Однако в тот же вечер русские войска запустили по Украине дроны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Россия масштабно атаковала энергетику Украины.

В итоге Трамп был крайне разочарован телефонным разговором с Путиным. Президент США надеялся, что Путин согласится на полноценное прекращение огня, которое предлагали Украина и США, однако согласился только на ограниченное, еще и обставил его рядом условий. Это не очень понравилось Трампу, что больше, он разоблачил Путина на лжи.