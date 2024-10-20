В 47-й ОМБр креативно ответили на скандальную кампанию Третьей штурмовой (видео)

Кампания от их коллег вызвала волну критики

В 47-й отдельной механизированной бригаде показали свою версию рекламы службы в Вооруженных силах Украины. Таким образом там ответили на рекламную кампанию Третьей отдельной штурмовой бригады, которая вызвала неоднозначные отзывы.

На странице 47-й бригады в Facebook было обнародовано видео с кадрами рекламного ролика ВСУ 20-летней давности и сыгравшим в нем актером. Сейчас он проходит службу именно в этой бригаде.

"Олды здесь? Нам кажется, что вы забыли, как должна выглядеть реклама Вооруженных сил Украины! И нет, мы не просто скопировали идею, а нашли того же главного актера из легендарного ролика 20-летней давности. Виктор служит в 47 отдельной механизированной бригаде. Как и тогда, снова призывает на контракт. Но если контракт, то только в Магуре", — подчеркни в бригаде.

Напомним, недавно в городах Украины на бигбордах появилась рекрутинговая реклама Третьей штурмовой бригады, однако в этот раз она вызвала противоречивые эмоции у украинцев. Дело в том, что на большинстве плакатов изображены женщины с военными или без них и написано "Я люблю Третью штурмовую". В сети украинцы возмущены этим маркетинговым ходом и считают его неуместным.

Ранее "Телеграф" писал, что громкое чествование олимпийских призеров в Полтаве с вручением им и их тренерам сертификатов на немалые призовые средства вызвало возмущение бойцов ВСУ, собирающих средства на закупку дронов и других необходимых армии средств. Об этом "Телеграфу" рассказал Герой Украины, старший солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" Иван Черный ("Берлин").