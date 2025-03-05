В Третьей штурмовой раскритиковали "Контракты 18-24": что не понравилось

По его мнению, это может создать напряженность внутри ВСУ

Правительственный эксперимент с контрактами для 18-24-летних военных, утвержденный Кабинетом Министров, вызвал критику среди военных Третьей штурмовой бригады. Они считают, что новый порядок заключения контрактов является незаконным и дискриминационным.

Дмитрий Кухарчук, начальник рекрутинга бригады, заявил, что Кабмин не имел права принимать подобное решение, поскольку порядок мобилизации и призыва на службу регулируется исключительно Верховной Радой, а не правительством. Об этом он сказал в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

"Это нарушение законов, запрещающих дискриминацию военнослужащих по возрастным признакам или размеру денежного вознаграждения", — отметил Кухарчук.

Военный подчеркнул, что то, что только шесть бригад получили право заключать контракты по новым условиям, создает социальную несправедливость.

"Дискриминация – это то, что к проекту приобщили только 6 подразделений. Все остальные больше не смогут нормально рекрутировать молодежь", – добавил он.

Военный задает вопрос: почему доказавшая свою эффективность бригада остается вне программы, как и многие другие?

"Мы не можем говорить о равенстве, когда солдаты служат в разных условиях и получают разные деньги, это несправедливо", — подчеркнул Кухарчук.

Это, по его мнению, создает напряженность внутри Вооруженных Сил Украины. Важным моментом является также то, что такие решения могут привести к снижению боеспособности других частей, особенно тех, которые зависят от добровольцев и эффективного рекрутинга.

Кухарчук также выразил обеспокоенность из-за возможных рисков такого экспериментального решения. Он подчеркнул, что это может привести к негативному информационному эффекту и росту недоверия военному руководству страны. Кроме того, враг уже использует этот дисбаланс в своей пропаганде для манипулирования общественным мнением.

"Они уже нарушили законодательство. Затем они нарушили законодательство в дискриминационной составляющей, потому что это чистая дискриминация всех других подразделений. И они сегодня пытаются опираться на норму того, что это экспериментальный проект, будто они в дальнейшем там донесут другие подразделения в этот проект. Ну, это все очень здорово. Но за этот период времени получается так, что другие подразделения, которые могли бы набирать людей, этого не сделают. И это очень странный эксперимент, на самом деле", — отметил военный.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что с 11 февраля 2025 года в мобильном приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая мужчинам в возрасте 18-24 лет заключить годовалый контракт на службу в Вооруженных силах Украины. Это добровольный контракт с расширенными социальными и финансовыми гарантиями, среди которых – 1 миллион гривен компенсации, ежемесячное денежное довольствие до 120 тысяч гривен, "нулевая" ипотека, бесплатное медицинское обслуживание и отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.