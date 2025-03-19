Россияне ударили баллистикой по железной дороге, изменилось ли движение поездов

Железнодорожники сделали все возможное

Россия нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области 19 марта. Ранения получили четверо железнодорожников.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ). По предварительной информации, вражеская армия ударила по региону баллистической ракетой.

"Вторая только за сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Ранены четыре железнодорожника, из них двое – в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. Предварительно удар нанесен баллистической ракетой", — говорится в сообщении УЗ в Телеграмм в среду.

Железнодорожники приложили все усилия, чтобы вражеские удары не повлияли на движение пассажирских поездов, сказано в сообщении.

Также сегодня под утро враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. Тогда сообщалось об обесточенных участках, но движение поездов курсировало по графику.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на среду 19 марта в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Из-за вражеских обстрелов в Бучанском районе 60-летний мужчина получил ранения обеих нижних конечностей, его госпитализировали. По предварительной информации в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. В трех таунхаусах загорелись пожары, их ликвидировали.