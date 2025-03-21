Политический журналист и публицист Леонид Швец специально для "Телеграфа" о том, что мы вступаем в выматывающую фазу "переговоров о переговорах"

В русскоязычной экспертной среде иногда задаются вопросом, является ли Дмитрий Медведев юродивым или только прикидывается, чтобы царь в параноидальном припадке и в назидание другим придворным его не притравил. Когда-то с ним связывали смутные либеральные надежды, а нынче экс-президент "великой России" пытается затмить самых отбитых останкинских пропагандистов. Некоторая польза от его натужной активности в социальных сетях все же имеется: Медведев в ернической форме передает умонастроения в путинском окружении. Сейчас там праздник.

"Телефонный разговор между президентами Путиным и Трампом, — пишет Медведев, — подтвердил известную идею — в столовой есть только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британский фиш-энд-чипс и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски".

Еще бы, после трех лет изгойства Кремля американцы упрашивают Путина о нормализации, а спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заискивающе говорит о том, как "два великих лидера объединились ради блага человечества". Заискивает он, конечно, в первую очередь перед своим боссом, так сейчас в Америке принято, но и русскому перепадает. Вечный комплекс неполноценности России перед Западом получает глубокое удовлетворение. Ну, и мечта наконец натянуть нос "гей-Европе" и закусить "котлетой по-киевски", перетерев с подобревшим дядюшкой Сэмом, будто бы обретает новые очертания.

Проблема только в том, что этой котлетой уже не раз подавились. Собственно, из-за того, что ее никак не получается проглотить, и вышла эта история с войной, которую одни "великие" не смогли предотвратить, а другие не в состоянии выиграть. Что Америка, что Россия на украинской теме все время выставляют себя то глупо, то слабо, то низко и подло. Чаще одновременно. От "chicken-speech" Буша-старшего до отрешенности Обамы, красных линий Байдена и нынешней путинофилии и украинофобии Трампа. От Тузлы и троекратного поздравления Януковича до экстренной эвакуации того же Януковича в Ростов, "их там нет" в Крыму и на Донбассе, непрекращающейся череды убийств на протяжении одиннадцати лет, и уже три года как на промышленной основе, не жалея женщин и детей, при этом вместо Киева за три дня – Суджа за семь месяцев. Этим ребятам есть о чем поговорить и на что друг другу пожаловаться: на Украину. Это она не дает им надувать щеки и выявляет реальную цену "величию".

Надоело слушать, в том числе от будто бы вполне сочувствующих нашему делу людей, что сейчас сильные постараются все порешать за счет слабого, за счет Украины. Но сильная в этой уже, кажется, бесконечной истории, как раз она, и только она, терзаемая и предаваемая, и посылающая при этом как русский военный корабль, так и американских гонцов с предложением купить нас за пятачок и довериться "стабильному гению", не отличающему Львов от Херсона, зато падающему на задние лапы перед тем, кто навечно получил тавро на лоб от харьковских болельщиков.

Юрий Мациевский с последней сигаретой бесконечно сильнее своих бессильных убийц, а ведь "у него были плохие карты". Зеленский в своем военном свитерке, пытающийся глухим рассказать, что Путину верить – себя не уважать, бесконечно достойнее обитателей Белого дома, пытавшихся поглумиться над ним и тем самым глумившимся над Америкой.

Мы вступаем в выматывающую полосу переговоров о переговорах, которая будет сопровождаться миллионами постов, заявлений, утечек реальных и фейковых, комментариев и комментариев о комментариях, привычным потоком буллшита (сленговый термин, означающий неправильное, некорректное утверждение, — ред.) от производителей буллшита, активностью ботов и идиотов разной степени полезности. Это тоже война, и еще какая, и от удара по мозгам не спасает никакая каска. Защищают уверенность в своей правоте и чувство достоинства, которые позволяли сопротивляться все эти военные годы и годы до этого, когда украинскому народу, в отличие от "братьев", удалось не превратиться в серый комок безгласного народонаселения. В огне эти качества только закалились. К ним прибавилась ярость от постоянных похорон своих детей.

С такой Украиной имеют дело как никогда слабые, жалкие Штаты и Россия. Им досадно. Им хочется котлету. Они так ничего и не поняли.