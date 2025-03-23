США встретятся с Украиной и РФ одновременно в Джидде. Главное (обновляется)

Точное время, на которое запланированы переговоры, пока неизвестно

В воскресенье, 23 марта, в Джидде, городе на западе Саудовской Аравии, состоятся переговоры между Украиной и США, а также Россией и США. При этом делегации РФ и Украины могут сидеть в разных комнатах. Связь между ними будут обеспечивать переговорщики со стороны США. Такой формат называется "челночная дипломатия".

"Телеграф" следит за ситуацией и будет публиковать обновленные данные по переговорам в этот день. Отметим, что в настоящее время остается неизвестным, во сколько состоится встреча.

Информацию о встрече американской делегации с российской в этот день ранее анонсировал спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью Fox News. По его словам, от Штатов в Саудовскую Аравию отправятся советник Трампа по нацбезопасности Уолц и госсекретарь Рубио.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 марта, сказал, что встреча украинской и американской делегаций для обсуждения шагов по достижению мира в Украине состоится 23 марта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, 18 марта. Главной темой обсуждений стало завершение войны России против Украины.

Как сообщалось, по результатам переговоров Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Однако в тот же вечер русские войска запустили по Украине дроны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Россия масштабно атаковала энергетику Украины.

В итоге Трамп был крайне разочарован телефонным разговором с Путиным. Президент США надеялся, что Путин согласится на полноценное прекращение огня, которое предлагали Украина и США, однако согласился только на ограниченное, еще и обставил его рядом условий. Это не очень понравилось Трампу, что больше, он разоблачил Путина на лжи.