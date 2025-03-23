По словам Дмитрия Пескова, возможности для сотрудничества России и США очень велики

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США договорились поддерживать контакты при необходимости. Он отметил, что переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации в Украине будет длительным.

Как сообщают российские СМИ, российский политик уверен, что не следует рассчитывать на скорые результаты переговоров.

Песков также прокомментировал положение Европы, отметив, что долгое время она ориентировалась на США, однако сейчас в международной политике появился "новый шериф". Он думет, что рано или поздно на европейскую арену выйдут политические лидеры, которые будут стремиться наладить отношения с Россией.

Главные заявления пресс-секретаря Путина

Рано или поздно в Европу должны прийти "политические тяжеловесы", которые укажут в сторону добрососедства с Россией;

Цена слов Зеленского невелика, что подтверждается несоблюдением договоренностей об отказе от ударов по энергообъектам;

Европа вместо того, чтобы устранить первопричины украинского конфликта, милитаризацией пытается их только добавить ;

; Заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма и весьма опасны;

Кремлю импонирует смена риторики Вашингтона, произошедшая с приходом команды Трампа;

Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, возможности для сотрудничества России и США очень велики — потенциал сотрудничества между этими странами "сложно переоценить".

Российское чиновник также отметил, что телефонный разговор 18 марта между Путиным и Трампом был одним из самых длинных за время их контактов. Возможно даже, что с момента возобновления диалога между лидерами состоялось более 2 переговоров. Последнее общение еще больше приблизило предстоящую встречу между руководителями стран.

Напомним, что после переговоров Кремль и Белый дом обнародовали заявления с разными акцентами. По версии Кремля, Путин поднял тему прекращения поставок оружия Украине в случае перемирия. Трамп же заверил, что этот вопрос вообще не обсуждался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что администрация Белого дома надеется достичь соглашения о перемирии до 20 апреля, когда празднуют Пасху и в Западной, и в Православной церквях. В то же время, есть признаки того, что Москва не спешит достигать мирного соглашения накануне переговоров.