"Волна может накрыть с головой": парень показал "серфинг" в вагонах "УЗ" (смешное видео)

Пользователи сети юмор оценили

Пока у украинцев нет возможности поехать на море им приходится находить альтернативные способы развлечься. Например, любители серфинга могут отточить свои навыки в поездах "Укрзализныци".

По крайней мере, об этом пошутил пользователь Tik-Tok под никнеймом dikovt. Он отметил, что этот способ времяпровождения оттачивает силу, координацию движений и ловкость, и, самое главное, требует необыкновенной смелости.

Речь идет о методе справить нужду в "позе орла", для чего на ободке старых унитазов даже есть специальные рифлёные участки для удобного расположения ног.

Стоит отметить, что в более новых моделях вагонов сантехнику заменяют на более удобную, поскольку в случае отсутствия у пользователя навыков поддержания баланса он может испытать незабываемый опыт полного погружения в непередаваемую атмосферу, которая запомнится на всю поездку.

Пользователи сети ролик тоже оценили и начали шутить на эту тему.

Как сообщалось ранее, в Днепре в районе жилого массива "12 квартал" четверо мужчин обокрали продавщицу в магазине. Из-за этого в сети даже начали писать стихи.