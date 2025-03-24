Кассы "Укрзализныци" уже работают, но есть проблемы: как вернуть билет

Возле касс образовались очереди

"Укрзализныця" сообщила о постепенном возобновлении работы на вокзалах по всей стране после масштабной кибератаки. В первую очередь был усилен контроль над железнодорожными кассами.

В Киеве, в частности, количество открытых касс удвоено для облегчения процесса приобретения билетов. Об этом перевозчик сообщил в соцсетях.

"Работники вокзалов постоянно мониторят очереди. Сейчас они не больше, чем за утренним кофе, ожидание составляет около 15 минут", — отмечают в "Укрзализныце".

Для тех, кто планирует поездки, советуют обращаться в кассы в обеденное время для удобства.

Однако пассажиры сталкиваются с некоторыми проблемами. Так, в комментариях к публикации пассажиры сообщают о трудностях в процессе возвращения билетов даже после того, как они обращались в кассы или пытались воспользоваться онлайн-сервисами.

"Укрзализныця" в ответ отмечает, что для тех, кто хочет вернуть билеты на поезда, которые были отправлены 24 марта, есть возможность воспользоваться онлайн-сервисом. Для этого достаточно отправить скан-копию или фото билета на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com вместе с контактным номером телефона, по крайней мере, за один час до отправления поезда. Все заявки обрабатываются в течение 3 дней после возобновления работы системы.

Также пользователи сети выразили возмущение из-за задержек и недоразумений со стороны персонала. Кроме этого украинцы пишут, что очереди возле касс действительно есть.

Напоминаем, что "Укрзализныця" заявила, что на ее онлайн-системы осуществлена масштабная таргетированная кибератака. Восстановление всех систем длилось все прошедшие сутки и продолжается сейчас.

Ранее "Телеграф" писал, как можно добраться в другой город во время сбоя в "Укрзализныце". Купить билеты на региональные и международные рейсы украинцы могут несколькими способами.