В небе над Украиной заметили редкое природное явление (фото)

Оно имеет белый или бледно-желтоватый цвет, хотя иногда можно заметить слабые радужные оттенки

В небе над Киевом вечером 9 марта наблюдается особое природное явление. Речь идет за лунное гало.

Местные телеграм-каналы Киева показали, как выглядит лунное гало в Киеве. Кадры завораживают.

Стоит отметить, что лунное гало — оптическое атмосферное явление, которое проявляется в виде светлого круга вокруг Луны. Это явление возникает вследствие преломления и отражения лунного света из-за кристаллов льда, присутствующих в высоких перистых облаках (cirrus) на высоте 5-10 км.

Кроме того, лунное гало наблюдают и в других городах Украины. К примеру, в Житомире местные показали, как выглядит гало. Соответствующее видео было размечено в одном из телеграм-каналов.

Такое необычное явление и есть во Львове. Жители показали, как выглядит луна.

Лунное гало заметили в Полтавской области. Ниже показываем, как это выглядит:

Лунное гало выглядит как светлое кольцо с радиусом приблизительно 22° вокруг Луны. Обычно имеет белый или бледно-желтоватый цвет, хотя иногда можно заметить слабые радужные оттенки. Лучше всего наблюдается, когда Луна полна или близка к полной. Часто является предвестником изменения погоды, поскольку свидетельствует о наличии перистых облаков, которые нередко появляются перед приближением атмосферного фронта.

В отличие от солнечного гало, лунное гало обычно менее яркое и содержит меньше цветов из-за менее интенсивного лунного света. Однако это явление также очень красиво и привлекает внимание наблюдателей ночного неба.

В народных приметах появление лунного гало часто ассоциируется с приближением осадков или изменением погодных условий, что имеет научную основу, поскольку кристаллы льда в перистых облаках действительно могут быть признаком приближения погодных изменений.

Что касается изменения погоды, то "Телеграф" писал, что на следующей неделе Украину может накрыть ураган, который коснется только одной части страны. Ветер в этом случае будет превышать 120 км/ч, что может привести к большим разрушениям.

Также "Телеграф" писал, что аномальное тепло продержится в Украине еще несколько дней. Но уже с 11 марта погода станет меняться и Украину накроют обильные дожди со снегом.