Есть три основания для освобождения военного из-за болезни. Как подать рапорт

Командование не имеет права отказать принять рапорт

Военнослужащие, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, могут уволиться с военной службы. Однако для этого необходимо пройти определенную процедуру.

Об этом подробнее рассказал адвокат Андрей Карпенко. По его словам, существует три основных основания для увольнения со службы из-за состояния здоровья:

заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе;

заключение ВВК о временной непригодности с пересмотром через 6-12 месяцев;

наличие инвалидности.

Однако даже при наличии таких оснований военнослужащий не увольняется автоматически. Ему необходимо подать рапорт и добавить документы, подтверждающие основания для увольнения.

Как правильно написать рапорт

Рапорт подается в письменной форме и должен содержать:

должность и звание командира, которому адресуется документ;

заглавие "Рапорт";

четкая формулировка оснований для увольнения (например, "на основании заключения ВВК о непригодности к службе");

перечень прилагаемых документов (копия заключения ВВК, документ об инвалидности и т.п.);

дату, личную подпись, воинское звание и должность.

Приказ Министерства обороны №531 запрещает требовать от военнослужащих каких-либо дополнительных условий для оформления рапорта, в частности, относительно формата, способа написания или оформления документа, отмечает юрист.

Что делать, если командование отказывается принимать рапорт

Если командиры отказывают в регистрации документа или затягивают разбирательство, военный может:

подать рапорт по электронной почте воинской части с наложенной электронной подписью;

обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512 ;

; отправить письменную жалобу на электронную почту admou@post.mil.gov.ua.

Сроки увольнения

Адвокат объясняет, что согласно действующему законодательству военнослужащий, имеющий законные основания для увольнения, должен быть демобилизован не позднее чем через три месяца со дня представления рапорта. Однако, если военный выполняет боевое задание, увольнение может быть отложено до его завершения.

Если военный на момент подачи рапорта попал в плен, пропал без вести или находится на стационарном лечении, увольнение состоится не позднее чем через три месяца после завершения этих обстоятельств.

Если есть проблемы со здоровьем, но заключения ВВК еще нет

В таком случае военнослужащий должен подать рапорт о направлении его на военно-врачебную комиссию. Отказ в направлении на медосмотр является незаконным, подчеркивает юрист Андрей Карпенко. Постановления ВВК принимаются в соответствии с приказом МОУ №402 и учитывают Расписание болезней, определяющее степень пригодности военной службы.

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