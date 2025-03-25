Почему у "Резерв+" высветился статус "снятый с учета". Есть пять причин

Юристы рассказали, какие могут быть основания для снятия

"Резерв+" работает на базе Единого государственного реестра военнообязанных, призывников и резервистов и фактически является цифровым военно-учетным документом. В приложении можно проверить актуальный статус гражданина — состоит ли он на учете, был ли исключен или снят.

То есть если военнообязанный не становился на учет, в приложении будет отображаться статус "не на учете". Если же лицо было исключено из учета по состоянию здоровья, статус будет указан как "исключен из учета", объясняют юристы компании "INSEININ".

Специалисты отмечают, что статус "снят с учета" не окончательный и может быть изменен после определенных процедур. Основными причинами снятия с учета являются:

военнообязанные, принятые на военную службу. Такие лица снимаются с учета и невоеннообязанными. В случае, если у военнослужащих отражается такой статус, это не является нарушением, ведь военнослужащие не состоят на учете в районных ТЦК и СП;

призывники и военнообязанные, которые проходят обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

люди, которые были сняты с учета в связи с изменением места нахождения на воинском учете и не стали на такой учет. Военнообязанные, которые, таким образом, были снятия, подлежат немедленному взятию на учет в районном ТЦК и СП по месту регистрации места жительства.

Также основаниями для снятия с учета могут быть:

лица, направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера. После освобождения от мест отбывания наказаний такие лица подлежат обязательному взятию на учет;

военнообязанные, снятия с учета на основании заключения ВВК об ограниченной пригодности и приказе МОУ №342 или №684. Сейчас такие мужчины подлежат обязательному взятию на учет после прохождения военно-врачебной комиссии для определения степени пригодности к военной службе.

В большинстве случаев снятие временное, и после устранения причин человек должен стать на воинский учет в ТЦК и СП по месту регистрации.

Ранее "Телеграф" писал, как отменить статус "нарушения воинского учета" в "Резерв+". Юристы рассказывают, что проблему можно решить в письменном виде.