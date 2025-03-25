Є три підстави для звільнення військового через хворобу. Як подати рапорт

Командування не має права відмовити прийняти рапорт

Військовослужбовці, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям, можуть звільнитися з військової служби. Однак для цього необхідно пройти певну процедуру.

Про це детальніше розповів адвокат Андрій Карпенко. За його словами, існує три основні підстави для звільнення зі служби через стан здоров’я:

висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби;

висновок ВЛК про тимчасову непридатність із переглядом через 6-12 місяців;

наявність інвалідності.

Проте навіть за наявності таких підстав військовослужбовець не звільняється автоматично. Йому необхідно подати рапорт і додати документи, що підтверджують підстави для звільнення.

Як правильно написати рапорт

Рапорт подається в письмовій формі й має містити:

посаду та звання командира, якому адресується документ;

заголовок "Рапорт";

чітке формулювання підстав для звільнення (наприклад, "на підставі висновку ВЛК про непридатність до служби");

перелік доданих документів (копія висновку ВЛК, документ про інвалідність тощо);

дату, особистий підпис, військове звання та посаду.

Наказ Міністерства оборони №531 забороняє вимагати від військовослужбовців будь-які додаткові умови щодо оформлення рапорту, зокрема стосовно формату, способу написання або оформлення документа, зазначає юрист.

Що робити, якщо командування відмовляється приймати рапорт

Якщо командири відмовляють у реєстрації документа або затягують розгляд, військовий може:

подати рапорт електронною поштою військової частини з накладеним електронним підписом;

звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512 ;

; надіслати письмову скаргу на електронну пошту admou@post.mil.gov.ua.

Терміни звільнення

Адвокат пояснює, що згідно з чинним законодавством, військовослужбовець, який має законні підстави для звільнення, повинен бути демобілізований не пізніше ніж через три місяці з дня подання рапорту. Однак, якщо військовий виконує бойове завдання, звільнення може бути відкладене до його завершення.

Якщо військовий на момент подачі рапорту потрапив у полон, зник безвісти або перебуває на стаціонарному лікуванні, звільнення відбудеться не пізніше ніж через три місяці після завершення цих обставин.

Якщо є проблеми зі здоров’ям, але висновку ВЛК ще немає

У такому разі військовослужбовець має подати рапорт про направлення його на військово-лікарську комісію. Відмова в направленні на медогляд є незаконною, підкреслює юрист Андрій Карпенко. Постанови ВЛК ухвалюються відповідно до наказу МОУ №402 та враховують Розклад хвороб, що визначає ступінь придатності до військової служби.

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