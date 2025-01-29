Из войска можно уйти не только по состоянию здоровья: основания для увольнения со службы

Особые обстоятельства в семье дают право не только на отпуск

В Украине военнослужащие могут уволиться со службы при определенных условиях. В частности, это возможно по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или другим определенным законом основаниям.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала юрист по военному праву ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова. По ее словам, сейчас основания для увольнения по семейным обстоятельствам одинаковы как для контрактников, так и для мобилизованных военных.

Юрист отметила, что во время военного положения в Украине есть возможность уволиться с военной службы при наличии следующих оснований:

беременность или пребывание в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (до 6 лет по медицинскому заключению);

наличие несовершеннолетних детей — если оба родителя являются военнослужащими, если военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка или имеет на иждивении трех и более детей до 18 лет;

особые обстоятельства в семье — уход за ребенком с инвалидностью, содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы или воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями;

уход за родными — мужем, женой, родителями или другими членами семьи (если они являются лицами с инвалидностью и им необходим постоянный уход);

потеря близких родственников — если родственник погиб или пропал без вести во время боевых действий или посмертно награжден званием Героя Украины;

опека – необходимость осуществления опеки над недееспособными лицами.

Кроме семейных обстоятельств, военнослужащие могут уволиться со службы по другим законным основаниям:

достижение предельного возраста (60 лет) для прохождения военной службы;

состояние здоровья — в частности, по решению ВВК о непригодности к службе или при наличии инвалидности;

в связи с освобождением из плена.

Тернова подчеркнула, что также военнослужащий может быть уволен по истечении срока контракта, заключенного во время военного положения . Еще одним основанием для увольнения является вступление в силу обвинительного приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения или ограничения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, как военному уволиться со службы по состоянию здоровья. Необходимо написать рапорт, в котором нужно просить направление на медкомиссию.