Отец "Слуги народа" и Герой Украины: кто имеет разрешение на добычу редкоземельных металлов

Речь идет о группе металлов из 17 химических элементов

Доступ к ценным редкоземельным металлам в Украине имеют компании, которые получили спецразрешение на их добычу. В том числе, речь идет о фирме, которая связана с Виталием Якименко и Александром Настенко. Однако месторождение этих металлов находится на оккупированной россиянами территории.

Об этом говорится в свежем расследовании Bihus под названием "Олигархи, беглецы и подозреваемые: кто контролирует стратегические ресурсы Украины". В нем отмечено, что редкоземельные металлы используют в электронике, медицине, "зеленой" энергетике, военной промышленности.

К ним относится группа из 17 элементов.

Журналисты говорят, что специальное разрешение на их добычу еще в 2019 году получила компания ООО "РМ МАЙНИНГЗ", которая связана с Виталием Якименко и Александром Настенко.

В частности, речь идет об Анадольском месторождении в Донецкой области, которое ныне оккупировано российскими войсками.

В то же время у компании Якименко-Настенко "Таурус Инфинити" есть спецразрешение на добычу тантала — металла, который, например, используют в ядерной энергетике. Важно отметить, что оно имеется только у данной компании. Журналисты говорят, что разрешение было получено без аукциона и после проверки СНБО прокуратура решила через суд его отменить. Однако процесс затянулся и продолжается по сей день.

Бизнес-партнер Якименко и Настенко — Геннадий Буткевич, совладелец корпорации "АТБ" и владелец BGV Group Management. В фирме, в которой он указан как бенефициар, Якименко и Настенко — соучредители. Компания имеет спецразрешение на добычу бериллия с месторождения на Житомирщине. Там можно добывать и цинк, ниобий, тантал.

Что известно о Якименко и Настенко

В расследовании говорится, что Александр Настенко является украинским военнослужащим. В феврале 2024 года ему было присвоено звание Героя Украины.

Согласно информации из открытых источников, Настенко создал первый в ВСУ отдельный взвод ударных БПЛА в 2023 году, участвовал в боях под Бахмутом на отрезке Времен Яр – Хромово, в 2022 году возглавил разведку 3 батальона 92 ОМБр, а также создал и возглавил эффективный разведвзвод CODE 9.2.

Отмечается, что Настенко содержит спортивный клуб Харьковского канатного завода, где созданы бесплатные секции для детей. Организует турниры по боксу и свободной борьбе в г. Харьков.

Ранее программа "Схемы" в своем расследовании "Золото для "аваковских" сообщали, что фирмы "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз", которые связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова, с нарушением процедуры получили спецразрешения на добычу драгоценных металлов: тантала и золота.

Сам Настенко в ответ на это заявил, что никак не связан с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, и его компания получила спецразрешения на добычу тантала и золота законно.

Настенко и Якименко являются учредителями целого ряда компаний, среди которых и специализирующиеся на добыче полезных ископаемых. Наиболее интересной, по мнению NADRA.info, является компания ООО "Атомные энергетические системы Украины", которая имеет три разрешения на геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений урана в Николаевской и Днепропетровской областях, пишет "Антикор". Конечным бенефициаром этой компании значится Буткевич Геннадий.

Виталий Якименко является отцом нардепа от "Слуги народа" Павла Якименко, возглавляющего подкомитет по вопросам охраны и рационального использования недр в Раде.

Политическую карьеру Павел Якименко начинает в 2015 году. Получает мандат депутата Харьковского районного совета. В 20219 году он баллотируется от партии Слуга народа. В предвыборном списке получил №98, что гарантировало ему место в парламенте. В Верховной Раде девятого созыва занял место в Комитете по вопросам экологической политики и пользования природой.

Якименко – заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Является заместителем председателя группы по межпарламентским связям с ОАЭ.

К слову, в 2023 году главу подкомитета по охране и оптимальному использованию недр Павла Якименко заподозрили в содействии незаконному получению разрешения на добычу бериллия. Речь идет о компании, которая частично принадлежит его отцу, а добыча частично планируется в заповеднике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на территории Украины обнаружены значительные залежи редкоземельных металлов, в частности в Приазовье и Полесье. Эксперты оценивают украинский потенциал добычи этих элементов как один из самых больших в Европе.

В сети шутят о желании США добывать ресурсы Украины. Пользователи всемирной паутины говорят, что США по вопросу доступа к природным ресурсам могут вести довольно жесткую политику.