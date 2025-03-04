Лукашенко приказал найти в Беларуси редкоземельные металлы и не только

Надо копать и смотреть, что есть

В Беларуси начнут поиск редкоземельных металлов и других полезных ископаемых по приказу самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко. Именно такую задачу он поставил министру природных ресурсов и окружающей среды.

Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что цель этих поисковых работ пока не известна. По его словам, геологоразведка в Беларуси развита недостаточно, находится на низком уровне.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Нужно разведать и другое: и химия, и нефть, и газ, и все такое. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", — заявил Лукашенко.

Добавим, что несколько раз президент США Дональд Трамп подчеркивал, что хочет заключить соглашение с Украиной относительно редкоземельных ископаемых. По некоторым подсчетам такое сотрудничество позволило бы Штатам получить от 20 млрд долларов.

Вышеназванное соглашение должны были подписать 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако тогда между лидерами стран возникла ссора, соглашение так и не было заключено.

Сначала в США говорили, что не будут вести больше дел с президентом Украины, но теперь риторика Вашингтона несколько смягчилась. Там предложили обойтись публичными извинениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США и Украина все-таки подпишут договор о минералах.