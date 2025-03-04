Украина готова подписать соглашение о редкоземельных металлах, несмотря на угрозу прекращения военной помощи, – Шмигаль

Глава украинского правительства сделал ряд заявлений

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Киев готов к заключению соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи и поставок редкоземельных металлов. Это заявление было сделано на пресс-конференции.

Об этом сообщает "РБК-Украина". Как отмечает издание, политик подчеркнул, что Украина рассматривает экономическую кооперацию как один из ключевых аспектов партнерства с Вашингтоном.

"Мы готовы подписать подготовленное соглашение о создании Инвестиционного фонда. Это соглашение утверждено правительством Украины. И мы в любой момент готовы начать это сотрудничество с США с подписания такого соглашения и дальше развивать наше экономическое сотрудничество", – заявил Шмигаль.

Журналисты попросили чиновника прокомментировать новости о приостановлении американской помощи для Украины.

"Сегодня эта поддержка в Украине есть. Она продолжается. По поводу дискуссий о возможности прекращения, мы абсолютно спокойно всеми имеющимися для нас дипломатическими каналами будем продолжать спокойную работу с США, Конгрессом США и с самим президентом Трампом", – сказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что Киев работает с американскими партнерами над тем, чтобы помощь Украине сохранялась до полного достижения мирного соглашения.

"Но я подчеркну – соглашения на условиях Украины, как страны-жертвы", – добавил политик.

Кроме того, Шмигаль заявил, что у военных и правительства есть инструменты удержания ситуации на линии фронта. Так он ответил на вопрос, сможет ли Украина адаптироваться, если США не будут оказывать помощь.

"Мы действительно переживали за эти 3 года разные моменты. И по-разному шла логистика по объективным или субъективным причинам. Происходили временами задержки. У нас с вами, у Украины и украинцев, нет выбора, мы должны себя защищать. И эта защита не предполагает возможности отдохнуть, потому что враг такой возможности не дает и не даст. Поэтому мы должны быть готовы абсолютно подготовленными и уверенными в том, что мы обеспечиваем наши Вооруженные силы всем необходимым, несмотря на любые другие обстоятельства. Поэтому у наших военных, у правительства есть возможности, инструменты удержания ситуации на линии фронта. Они не подлежат разглашению, очевидно", – заявил он.

Ранее член оборонного Комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что у Украины есть достаточные запасы вооружения на ближайшие полгода даже в условиях отсутствия системной военной помощи от США. По его словам, Киев уже работает над поиском альтернативных источников снабжения критически важного вооружения.

В то же время, как пишет РБК-Украина со ссылкой на источники, Соединенные штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что приостановление военной помощи Украине со стороны США в основном касается поставок бронетехники. Около 90% оружия, переданного Украине в рамках прошлых пакетов помощи, уже доставлены в страну.