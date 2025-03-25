Остановить войну Путина могут четыре вещи, но пока Кремль давит на Трампа тремя способами: что прогнозируют на Западе

США должны определиться с будущим своих отношений с РФ, Европой и Украиной.

Сможет ли Трамп заставить Путина пойти на уступки, или же ситуация наоборот сложится в пользу российского диктатора; как Европа может давить на Москву даже без помощи Вашингтона и почему Саудовская Аравия не случайно стала местом проведения мирных переговоров, за которыми наблюдает весь мир — именно эти вопросы поднимают влиятельные эксперты на Западе.

Международный обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова проанализировала публикации мировых медиа и аналитических центров, краткую выкладку прочитаете в этом материале.

У США есть только два выбора

Эксперт Международного института стратегических исследований (IISS) Найджел Гоулд-Дейвис обращает внимание на ключевой вопрос: признает ли Трамп, что Россия является препятствием на пути к его цели по прекращению войны, и если да, то будет ли он оказывать давление на Москву.

"Прекращение огня, не говоря уже об окончании войны, вряд ли будет достигнуто, если Путин не будет вынужден пойти на компромисс по поводу начальной цели своего вторжения. Он пойдет на это, только если сочтет, что продолжение войны представляет большую угрозу для его режима, чем ее прекращение. Это произойдет только тогда, когда Путин признает, что он не может выиграть войну, и что издержки и риски ее продолжения становятся все более серьезными.

Единственными событиями, которые могут спровоцировать это, кроме значительного падения цены на нефть или китайско-российского раскола, есть недвусмысленное, надежное обязательство Запада защитить Украину и более длительные санкции против России", — пишет эксперт.

Хотя по возвращении в Белый дом Трамп дважды угрожал России усилением санкций, "нет никаких признаков того, что он готов это сделать".

"Напротив, он заранее изменил позицию Америки, чтобы предложить уступки России, и изучает, как ослабить санкции — шаг, который бы стимулировал российскую военную экономику. Логика ситуации ставит США перед неизбежным выбором: либо сдерживать Россию — и таким образом заставить ее принять результат, далекий от ее целей вторжения — либо полностью отказаться от Украины — и таким образом помочь России выиграть войну на выгодных для нее условиях", — анализирует Гоулд-Дейвис.

По его словам, Путин будет пытаться подтолкнуть США ко второму варианту по меньшей мере тремя способами:

"Во-первых, он попытается убедить Трампа, что именно Зеленский, а не он, несет ответственность за срыв договоренностей о прекращении огня.

Во-вторых, он попытается убедить Трампа, что война не должна помешать скорейшей нормализации отношений с США — включая снятие санкций.

В-третьих, он постарается ослабить симпатии американцев к Украине, изображая ее коррумпированной, а Зеленского — непопулярным и нелегитимным — аргументы, которые уже распространяют влиятельные голоса в окружении Трампа. Путин будет использовать свое стратегическое терпение, чтобы манипулировать срочной потребностью Трампа принять желаемые для него результаты".

Как заключает эксперт, Россия остается решительно настроенной закончить войну на своих условиях. И только Америка, при поддержке Европы, в силах изменить это.

Санкции работают?

Специальный представитель Европейского Союза по санкциям Дэвид О’Салливан в статье для CEPA утверждает: что бы сейчас ни делали США, у Европы нет никаких причин для уменьшения санкционного давления на Москву.

"Наши санкции имеют большую силу, чем американские, и не из-за трансатлантических разногласий, а потому, что мы традиционно торгуем с Россией больше, чем с США. ЕС ввел санкции против более 2400 человек, поддерживающих российские военные действия. Мы запретили экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий.

Мы ограничили возможности России финансировать войну, заморозив 200 миллиардов евро активов российского Центрального банка и отключив российские банки от глобальной системы банковских переводов SWIFT. Мы запретили импорт угля и нефти, препятствуя экспорту российского газа.

Это игра в долгую. Мы подрываем российский промышленный потенциал, ограничивая передачу технологий, имеющих решающее значение для российской военной промышленности. Однако это достижение слишком часто теряется в фоновом шуме вредной придирчивости", — считает О’Салливан.

Если в 2021 году Россия была пятым крупнейшим торговым партнером ЕС — на нее приходилось 5,8% мировой торговли европейскими товарами или около 253 миллиардов евро, то к 2024 году товарооборот сократился до 68 миллиардов евро.

"Россия не смогла заменить или переориентировать эти 74% падения нашей двусторонней торговли", — утверждает специалист.

По его мнению, все признаки указывают на усугубление экономических трудностей для России, и именно поэтому Кремль хочет отмены санкций.

"Президент России Владимир Путин осуществил рейдерский захват Фонда национального благосостояния (который является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ — Ред. ) для финансирования военной экономики, уничтожая производственные сектора и систему социального обеспечения России.

Хотя Путин проявил готовность жертвовать благополучием своего народа больше, чем многие ожидали, он не сможет вечно игнорировать законы экономики", — говорится в материале.

По оценкам, с февраля 2022 года санкции лишили Россию доходов на сумму более 450 миллиардов долларов, что эквивалентно почти трехлетним военным расходам.

"Хотя санкции не являются стопроцентно надежными, они действуют как жизненно важное зерно в системе, делая ведение войны для России более тяжелым, более медленным и дорогим", — подчеркивает О’Салливан.

Почему Трамп выбрал Саудовскую Аравию

Научный сотрудник программы Ближнего Востока и Северной Африки в Chatham House Нил Квиллиам обращает внимание на роль Саудовской Аравии в мирных переговорах.

"На этой неделе Саудовская Аравия принимает двусторонние переговоры между официальными лицами России и США для обсуждения перспектив частичного прекращения огня в Украине и безопасности судоходства в Черном море. Переговоры, проходящие в роскошном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, проходят после того, как в воскресенье саудовцы принимали украинскую делегацию, и подчеркивают растущую роль королевства как принимающей стороны для важных международных переговоров", — отмечает Квиллиам.

Эксперт утверждает, что Эр-Рияд делает это именно по просьбе президента США Дональда Трампа. Во время своего первого президентства Трамп нарушил традицию и вместо того, чтобы посетить Канаду, совершил первый зарубежный визит в должности президента в Саудовскую Аравию. Тогда он подписал с королем Салманом бин Абдель Азизом оборонное соглашение на сумму 109 миллиардов долларов.

Зять Трампа и старший советник Джаред Кушнер сыграл ключевую роль в обеспечении соглашения и укреплении связей с саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Салманом.

После ухода с поста Кушнер обеспечил инвестиции в размере двух миллиардов долларов от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) для своей частной инвестиционной компании Affinity Partners. Таким образом, Трамп придает большое значение своим личным отношениям с высокопоставленными саудовцами.

"Президент США предпочитает прямые переговоры между российскими и американскими официальными лицами, и в конечном итоге он хочет встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным. Королевство может это обеспечить — с привлекательностью того, встреча состоится в величественном дворце с любезными хозяевами", — анализирует эксперт.

Официальная политика "положительного нейтралитета" королевства по поводу войны в Украине позволила ему построить бесценные тесные личные отношения с российскими и украинскими чиновниками. Текущее сотрудничество Эр-Рияда с Россией по управлению ценами на нефть в рамках ОПЕК+, а также приглашение президента Украины Зеленского на саммит Лиги арабских государств в 2023 году укрепили способность королевства позиционировать себя как нейтрального партнера.

"Готовность Эр-Рияда оказывать "хорошие услуги" и способствовать переговорам, а не быть посредником между Россией и США и Россией и Украиной делает его идеальным местом для Трампа".

Сейчас выглядит так, что Саудовская Аравия обойдет своих соседей Катар и Оман и будет играть ведущую роль в международном посредничестве, обеспечении мира и безопасности.

А что Европа?

В свою очередь эксперт по вопросам наземной войны в Королевском институте объединенных вооруженных сил в Лондоне Джек Уотлинг рассуждает, как за последние месяцы Дональд Трамп заставил Европу беспокоиться о собственной безопасности, а также о безопасности Украины как на время войны, так и на период после ее завершения.

" Европа имеет скрытый потенциал для производства значительной части вооружений , необходимых Украине для защиты от России, но она не подготовилась к тому, чтобы взять на себя это бремя. Она может заменить Соединенные Штаты как основного гаранта безопасности для Украины, но это займет время, потребует сложного сотрудничества и будет дорого стоить. Хотя эти препятствия реальны, они не являются непреодолимыми. Однако, начало этого процесса, вероятно, трансформирует отношения Европы с Соединенными Штатами", — отмечает Уотлинг.

По его мнению, в Европе действительно не слишком серьезно относились к сигналам со стороны Вашингтона. Еще со времен администрации Обамы Соединенные Штаты признавали Китай своим основным конкурентом. Американцы призывали европейские страны наращивать собственные вооруженные силы для сдерживания России и таким образом высвобождать американский потенциал для разворота к Азии.

"До второй администрации Трампа эти американские требования фактически игнорировались. Несмотря на символические инвестиции в оборону после аннексии Крыма Россией в 2014 году и увеличение примерно на 30% европейских оборонных расходов между 2021 и 2024 годами, Европа до сих пор не обеспечила свои вооруженные силы ресурсами до уровня, на котором они могут выполнять свои функции в соответствии с планами НАТО.

Даже полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, которое вызвало много жесткой риторики в Европе, не подтолкнуло правительства к инвестициям, необходимым для восстановления их ослабленных вооруженных сил. Европейские лидеры не желали нести расходы на этот процесс и опасались, что значительное увеличение европейских оборонных расходов ускорит выход США с континента, что сделает бремя для европейцев постоянным", — анализирует британский специалист.

По его словам, Соединенные Штаты стоят перед важным выбором. Если они поддержат восстановление оборонно-промышленной базы Европы и не будут препятствовать поддержке Украины со стороны ЕС, то смогут достичь своей цели — наконец перераспределить силы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Но на протяжении десятилетий политика США была направлена на своеобразный подрыв европейской оборонной промышленности, чтобы поощрить продажу американской военной продукции на континенте.

Если Соединенные Штаты попытаются форсировать процесс европейского перевооружения, заставляя ЕС покупать еще больше оружия американского производства, это не сработает.

"Европа не в состоянии производить некоторые виды критически важных систем вооружений, таких как система противовоздушной обороны Patriot, и будет продолжать полагаться на закупки у Соединенных Штатов. Но учитывая то, что их граждане уже не доверяют Вашингтону, европейские правительства не будут поддаваться давлению и не будут покупать американское оружие.

Зависимость Европы от американской оборонно-промышленной базы не обеспечит прочного фундамента для средне- и долгосрочной поддержки Украины или сдерживания России, учитывая вероятность того, что Соединенным Штатам со временем придется переориентировать промышленные мощности на решение проблемы баланса сил в Тихоокеанском регионе".

Если же Соединенные Штаты будут пытаться предотвратить производство оружия внутри стран Европы (многие цепи поставок электроники и компонентов сложных вооружений пролегают через Атлантику), то Европа, вероятно, скорее "разойдется" с Соединенными Штатами, даже несмотря на то, что будет вооружена менее мощным вооружением.

Еще одним серьезным препятствием является отсутствие сплоченности на Европейском континенте.

Хотя европейские оборонные компании имеют необходимый опыт для производства большинства видов техники, необходимой для поддержки Украины, почти все европейские страны закупают эти системы в слишком малых объемах, чтобы обеспечить производителям достаточный уровень окупаемости без повышения цен. Поскольку они не ожидают больших заказов, европейские производители обычно имеют небольшие производственные мощности и сталкиваются с жестким регулированием, когда пытаются расширяться.

"Странам-членам ЕС нужно будет работать с Великобританией, Норвегией и Украиной, не позволяя дискуссиям выйти из-под контроля из-за вопросов, не связанных с обороной. Дипломатам придется решать застарелые споры. Нельзя допустить, чтобы узкопартийные споры между Францией и Великобританией по рыболовству, например, или между Польшей и Украиной по сельскому хозяйству навредили процессу", — пишет Уотлинг.

Европейцы должны определиться, смогут ли они потянуть новые расходы, но "они не должны прятаться за заявлениями о том, что они не могут защитить Украину без США", заключает эксперт.

Напомним, ранее Телеграф писал, как и зачем Кремль планирует затягивать мирные переговоры.