Здесь можно найти дерево Цоя и кинотеатр, работающий более 50 лет: чем интересен киевский массив Березняки (фото)

Здесь можно прикоснуться к истории через старые кинотеатры с мозаичными панно, почтить память знаменитых артистов, живших на этих улицах, и ощутить дыхание времени у берегов озера, где когда-то снимал свой фильм Виктор Цой

На левом берегу Днепра, среди бетонных джунглей, скрылся уютный и живописный оазис — озеро Тельбин и окружающий его массив Березняки. Этот район, несмотря на свою современную застройку, хранит богатую историю, которая насчитывает более 300 лет.

Озеро Тельбин — одно из крупнейших озёр Киева, площадью около 1,5 км². В прошлом оно было частью большой системы левобережных стариц, соединяющейся с Днепром и рекой Дарницей. Сегодня от его прежней акватории осталось лишь 40%. Несмотря на это, озеро остаётся популярным местом для отдыха и рыбалки, где водятся окуни, плотва и другие виды рыб.

История Березняков

История Березняков начинается с конца XV века, когда между озером Тельбин и Днепром возникла слобода Кухмистерская. Её название происходит от кухмистров — служителей трапезной Печерской лавры, в подданстве которых находилось поселение. Не исключено, что именно здесь лаврские кухмистры угощали паломников, идущих в монастырь. С начала XV века в слободке стояла деревянная церковь в честь Рождества Богородицы, которая была разрушена в тридцатые годы XX века.

Позже, с другой стороны Тельбина, появился небольшой хутор Березняк, вероятно, получивший своё название от берёзовой рощи. Благодаря расположению за озером, он стал известен как хутор Зательбин Березняк или Печерская слободка. Через Кухмистерскую слободу был проложен железнодорожный мост, а в начале XX века началось строительство дороги от Наводницкого моста.

Экономическое развитие и промышленность

Конец XIX и начало XX века стали пиком экономического развития слободки. Кухмистры, некогда владевшие этими землями, стали далёким прошлым, а им на смену пришла крупная промышленность. На путях был обустроен разъезд и остановочный пост. В 1885 году здесь был создан лесопильный завод, позже их стало два, а рядом появились склады древесины. К лесопилке была подведена ветка от железной дороги, и здесь же функционировал шпалопропиточный завод.

Современный массив

В шестидесятые и семидесятые годы на месте поселений вырос новый жилой массив Березники, который сегодня является спальным районом Киева. Однако он сохранил ряд памятных мест. Одним из наиболее выдающихся остается крупный храм с двумя церквями и колокольней, расположенный недалеко от места старой Слободской церкви. На его территории находится источник с часовней, а на площади — памятник Андрею Первозванному.

Северную часть Березников украсили два кинотеатра: Десна (сегодня это театр народного фольклора) и Старт, который функционирует до сих пор. Мозаичные панно на их фасадах символизируют оптимизм и развитие. В массиве также находится легкоатлетический манеж, который остается важной спортивной ареной Киева.

Знаменитые личности и культурные события

На Березниках бывал Виктор Цой во время съемок в фильме "Конец каникул" возле озера Тельбин. Ива, возле которой пел песни Цой, стала культовым местом для его поклонников и получила статус памятника природы.

В районе проживал известный актёр и режиссёр Иван Миколайчук, который посвятил свою карьеру киностудии Довженко. Улица, где он жил, сегодня носит его имя, а на одном из домов установлена мемориальная доска. Кроме того, в Березняках жили известные актёры Борислав Брондуков и Маргарита Криницына.

Сегодня Березняки — это не просто спальный район, но и место, богатое историей и культурным наследием, которое продолжает вдохновлять и привлекать внимание сегодня. Район продолжает трансформироваться, но бережно хранит свою память.

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