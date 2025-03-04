Вы даже и не догадывались: Троещина пренадлежала Киево-Печерской лавре, а ее жителей жестко эксплуатировали

Этот уголок Киева пережил множество исторических эпох, сохранив свою уникальную культуру и традиции

Троещина, один из микрорайонов Киева, имеет богатую и увлекательную историю, которая тянется вглубь веков. Первые упоминания о местности, где сейчас расположена Троещина, датируются 1026 годом, когда здесь находились княжеские дворцы.

Однако под современным названием Троещина впервые упоминается в 17 веке. Тогда когда эти земли принадлежали Троицкому больничному монастырю Киево-Печерской Лавры.

Крепостное право

В те времена большинство селян были крепостными, и их жестоко эксплуатировал монастырь. Основными занятиями местного населения были уход за скотом, работа на сенокосах, ловля рыбы, сбор меда и заготовка дров. Земледелие имело второстепенное значение из-за песчаных и малоплодородных грунтов. Жители Троещины жили в небольших деревнях, где каждый дом был окружен садами и огородами, которые обеспечивали семьи свежими продуктами.

Отмена крепостного права и новые промыслы

Отмена крепостного права в 1861 году стала значимым поворотным моментом для жителей Троещины. После освобождения от крепостной зависимости население обрело новый основной промысел — плетение корзин из лозы. Это традиционное ремесло, которое издревле процветало на левобережье Днепра, стало важной частью экономики региона. Корзины, изготовленные в Троещине и соседней Выгуровщине, пользовались большим спросом в Киеве, что способствовало росту населения в этих местах.

Традиции и культура

Плетение корзин не было единственным ремеслом, которое процветало в Троещине. Жители также занимались рыболовством и охотой, что было обусловлено близостью к реке Днепр. Кроме того, местные мастера были известны своими умениями в деревообработке и изготовлении различных деревянных изделий. Эти традиции передавались из поколения в поколение, сохраняя культурное наследие региона.

Современная Троещина

Сегодня Троещина — это один из крупных микрорайонов Киева, включенный в состав города в 1982 году. История этого места наполнена как древними традициями, так и современными преобразованиями.

Троещина прошла долгий путь, оставаясь важной частью культурного и экономического наследия Украины. Сегодня этот микрорайон стал неотъемлемой частью столицы, но при этом сохранил в своей истории отголоски многовековых традиций, ремесленного мастерства и культурного наследия, которые продолжают формировать его уникальную идентичность в современном мире.

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