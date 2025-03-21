Таким был Киев до войны: в сети показали старые фото Крещатика

Это был Крещатик, который уничтожило советское командование в 1941 году

Крещатик – главная артерия Киева, его символ и гордость. Однако немногие знают, что современный вид улицы – результат послевоенного восстановления после сокрушительного разрушения в сентябре 1941 года.

Это была не просто военная операция, а спланированная акция, навсегда изменившая лицо сердца украинской столицы. Телеграмм-канал "Киев. Живая история" показал, как выглядел Крещатик до этих событий.

Довоенный Крещатик: культурное сердце города

До начала Второй мировой войны Крещатик был настоящим центром городской жизни и культуры Киева. Улица поражала обилием заведений: бессчетные гостиницы, театры, кинозалы, радиотеатр, почтамт, горсовет, универмаги, рестораны и кафе, цирк и даже городской ломбард. Особой гордостью Киева была консерватория, где хранился большой орган и около 200 роялей и пианино – сокровищница музыкального искусства.

Роковой сентябрь 1941-го

Трагические события развернулись в сентябре 1941 г., когда советские войска отступали из Киева под натиском немецкой армии. Отступая, они оставили смертельный "подарок" – заминированную центральную часть города, включая Крещатик.

24 сентября 1941 г. стало черным днем в истории Киева. На протяжении всего дня в центре города раздавались мощные взрывы, повлекшие за собой масштабный пожар. Огонь быстро распространялся, уничтожая квартал за кварталом. Ситуацию усугублял поврежденный водопровод, который делал невозможным эффективное тушение пожара. Последствия этой катастрофы были ужасающими: 324 здания превратились в пожарища, тысячи киевлян остались без крова, а историческая архитектура центра города была потеряна навсегда.

"5 лучших кинотеатров, театры, радиотеатр, консерватория и музыкальная школа, почтамт, горсовет, два крупнейших универмага, 5 лучших ресторанов и кафе, цирк, городской ломбард… В Киевской консерватории сгорел большой орган и около 200 роялей и пианино", -

Примечательно, что взрывы были радиоуправляемыми, а детонацию мин координировали дистанционно из Харькова или Воронежа. Пожар продолжался несколько дней, превращая исторический центр города в руины. Немецкие оккупационные власти, пытаясь остановить распространение огня, даже взрывали некоторые уже поврежденные здания, чтобы создать противопожарные разрывы.

Восстановление и новая жизнь

Возрождение Крещатика началось после освобождения Киева. В 1944 году был объявлен масштабный конкурс на восстановление главной улицы, который длился три года и привлек лучших архитекторов СССР. Результатом стал грандиозный ансамбль сталинской архитектуры, который должен был демонстрировать мощь и величие советского государства.

Сегодняшний Крещатик – это уже совсем другая улица, чем существовавшая до 1941 года. Величественные здания послевоенных времен формируют новый архитектурный ансамбль, который стал визитной карточкой современного Киева. Однако внимательный взгляд до сих пор может заметить на фасадах некоторых уцелевших построек следы того страшного пожара – немые свидетели трагических событий сентября 1941 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Крещатик мог выглядеть иначе, но победил здравый смысл. Некоторые проекты реконструкции были утопическими.