Здесь в подвалах расстреляли десятки человек, а сегодня проводят концерты: где в Киеве была застенка НКВД

Октябрьский дворец в Киеве – уникальная архитектурная достопримечательность с более чем 170-летней историей, которая прошла путь от Института благородных девиц до культурного центра национального значения, став свидетелем трагических событий советского периода и возродившись как современный Международный центр культуры и искусств

Октябрьский дворец, расположенный в сердце Киева на Аллее Героев Небесной Сотни, 1, стал одним из самых известных архитектурных символов города. Его история насчитывает более 170 лет и богата разными событиями и трансформациями.

Первоначально построенный как Киевский институт благородных девиц в 1842 году по проекту Викентия Беретти, дворец прошел путь от образовательного учреждения до одного из крупнейших культурных центров Украины. Но его стены помнят и трагические события.

История и архитектура

Здание было спроектировано в стиле ампир, с коринфской колоннадой и гранитной лестницей. Первоначально институт занимался воспитанием девушек из дворянских семей, став важным центром культуры и образования в 19 веке. Среди его выпускниц были выдающиеся деятели культуры, такие как Олена Пчилка и Наталья Забила-Врубель.

Советский период и Вторая мировая война

После революции 1917 года здание бывшего Института благородных девушек претерпело значительные изменения в своем назначении и использовании. В 1930-х годах здесь разместилось управление Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Украины, превратившее подвалы здания в места пыток и допросов. Эти подвалы стали свидетелями трагических событий, во время которых тысячи людей, среди которых были выдающиеся украинские деятели, писатели, актеры и ученые, подверглись пыткам и расстрелу. Тела многих жертв тайно вывозили в Быковнянский лес, ставший трагическим местом памяти.

Во время Второй мировой войны здание использовалось германской армией как штаб-квартира гестапо. В сентябре 1941 года во время отступления советских войск Киев потерпел масштабный пожар, вызванный взрывами на Крещатике. Здание института уцелело только потому, что подвалы не были заминированы, но само сооружение получило значительные повреждения от пожара и последующих бомбардировок во время освобождения Киева в 1943 году.

Реконструкция Октябрьского дворца

В 1952 году началась масштабная реконструкция Октябрьского дворца, продолжавшаяся до 1958 года. В ходе работ были найдены обгоревшие человеческие кости и остатки камер для пыток — жуткие свидетельства трагического прошлого. Над восстановлением работали выдающиеся деятели культуры и искусства, такие как Максим Рыльский, Владимир Сосюра и Андрей Малышко.

Современный Октябрьский дворец

Сегодня Октябрьский дворец — Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины. Его зрительный зал вмещает более двух тысяч человек и принимает многочисленные мероприятия: концерты, выставки, конференции и фестивали. На сцене дворца выступали как украинские, так и мировые знаменитости. За более чем 60 лет более 40 миллионов человек побывали на различных культурно-художественных мероприятиях дворца.

Октябрьский дворец стал символом возрождения и новой эпохи для Киева, сочетая трагическое прошлое с современной культурной жизнью города. Уникальная архитектура и богатая история делают его одним из важнейших достопримечательностей Киева.

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