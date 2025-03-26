"Будут воевать голыми руками": директор ЦРУ призвал не недооценивать украинцев

Президент США Трамп, по мнению директора ЦРУ, стремится завершить войну в Украине на приемлемых для Киева условиях

США не должны недооценивать Украину, поскольку украинские военные будут воевать "голыми руками" в случае, если у Украины не будет условий, приемлемых для заключения справедливого и крепкого мира. Поэтому нужно завершить войну на условиях, которые будут приемлемы для Украины и приведут к продолжительному миру.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время слушаний в Сенате США. Он напомнил, что Украина уже три года сражается против врага, превосходящего ее почти во всем.

"Но, что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я убежден на основе своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут воевать голыми руками, если им придется, если у них не будет условий, приемлемых для крепкого мира", – сказал он.

Рэтклифф добавил, что президент США Трамп, по мнению директора ЦРУ, стремится завершить войну в Украине на приемлемых для Киева условиях. В ЦРУ поддерживают эту цель, поскольку в Белом доме понимают опасность, которую будет представлять победа в России в войне. Правда, Рэтклифф добавил, что в случае "успешных переговоров" ни одна из сторон не сможет добиться своих максималистских целей. Можно ли считать такие переговоры "успешными", есть ли шанс при таких условиях заключить любое жизнеспособное мирное соглашение — он не объяснил.

Отметим, что американская разведка начала транслировать старый анекдот времен Джозефа Байдена. Так, она предполагает, что из-за неудач на поле боя и украинских ударов по территории РФ Кремль якобы может прибегнуть к применению ядерного оружия. Об этом говорится в новой открытой оценке разведывательного сообщества США, представленном 25 марта на слушаниях в Сенате.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США достигли важных договоренностей с Украиной и Россией. В частности, речь идет о согласии с обеими сторонами об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и запрете использования коммерческих судов для военных целей.