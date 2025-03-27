"Не буду молчать или проглатывать его нарративы": Зеленский высказался о прямых переговорах с Путиным

Зеленский не собирается "глотать нарративы" Кремля

Украина готова к переговорам с Россией в любом формате, но только с позиции силы. Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор не заинтересован в прекращении войны.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами европейских стран в Париже. По словам Зеленского, он не боится никаких форматов переговоров, однако не видит смысла "сидеть и молчать" перед Путиным.

"Просто Путин хочет войны. Что может человек, желающий войны, сказать на переговорах о мире?" — сказал президент, подчеркнув, что не собирается "проглатывать нарративы" российского руководства.

Зеленский также иронизировал насчет "ценностей" Кремля: "Меня не интересуют его баллы в Крыму, его красная икра. Для меня они — динозавры. Они хотят просто нас съесть".

Он подчеркнул, что цель Украины не подстраиваться под агрессора, а наоборот, заставить его остановить войну.

"Мне не о чем с ним говорить. У нас одна цель — закончить войну, заставить его. Если будем слабы на этих переговорах, он будет угрожать и максимально делать все, чтобы Украина потеряла свою суверенность. И мы этого не можем допустить. Я готов к любым переговорам, но я хотел бы быть в сильной позиции".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что во время общения с журналистами в Париже Зеленский пошутил из-за плохого звука. Представители прессы задавали вопросы на французском языке.