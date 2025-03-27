В Париже стартовал саммит "Коалиции желающих": главное (обновляется)

Лидеры будут обсуждать совместные усилия по прекращению огня в Украине

В столице Франции Париже 27 марта стартует саммит "Коалиции желающих" по поддержке Украины. Участниками этого мероприятия будут лидеры около 30 государств, не только европейских, в частности Турции и Канады, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.

"Телеграф" следит за этим событием и будет добавлять в этот материал обновленную информацию по ходу саммита. Также по итогам саммита затем состоится совместная пресс-конференция лидеров.

В этот день лидеры будут обсуждать совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель украинской армии и возможное размещение контингента в случае перемирия.

Саммит в Париже — главное

13:20 Макрон побеседовал с Трампом перед саммитом по поддержке Украины. Разговор президентов Франции и США состоялся после встречи французского лидера с Владимиром Зеленским вечером 26 марта.

12:20 В Париже стартовала встреча "Коалиции желающих".

11:25 Владимир Зеленский прибыл на саммит. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. По приезду он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Париже прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам переговоров, в ходе которой они сделали важные заявления. Лидеры обсудили военную помощь, возможность прекращения огня и позицию России в отношении мирных инициатив.

Отметим, что второй саммит "Коалиции желающих" прошел в Лондоне 15 марта под руководством премьер-министра Британии Кира Стармера. На саммите собрали лидеров стран НАТО и Содружества, готовых придать силы, чтобы сформировать и отправить в Украину миротворческий корпус.