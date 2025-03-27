"Буду слышать только…" Зеленский пошутил во время общения с журналистами в Париже

Гарант Конституции попросил сделать перевод громче

В четверг, 27 марта, во время пресс-конференции в Париже президент Украины Владимир Зеленский пошутил с журналистами из-за плохого звука. Представители прессы задавали вопросы на французском языке.

Из-за технических проблем Зеленский плохо слышал перевод, о чем и пошутил. Соответствующее видео появилось у Telegram.

"Я попрошу технический перевод с французского на украинский сделать мне громче, а то я в вопросе буду только слышать "Эммануэль Макрон" и все. А надо понять о чем был вопрос", – сказал украинский лидер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита "Коалиции желающих", на котором лидеры около 30 государств обсуждали, в частности, будущую модель украинской армии и возможное размещение контингента в случае перемирия, предложил ввести в Украину "силы сдерживания". Они могут стать дополнением к миротворцам.

А 26 марта в Париже прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам переговоров. Лидеры обсудили военную помощь, возможность прекращения огня и позицию России в отношении мирных инициатив.

Также президент Зеленский в специальном интервью французскому изданию Le Figaro рассказал, что у российских властей есть планы начать новую военную операцию на территории Сумской и Харьковской областей.