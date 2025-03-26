Стало известно, почему "Укрзалізниця" продает билеты только на два дня вперед

Украинцы возмущены

Купить билеты на поезд можно всего на два дня. Причиной этого стала массовая кибератака на сервисы "Укрзалізниці", потому чтобы не создать толпу ввели такое правило.

В социальной сети Фейсбук пользователи жалуются на невозможность купить билеты более чем через два дня. Украинцы возмущены новым правилом компании.

"Видно это надолго, так почему нельзя сделать продажу больше, чем через два дня", — спрашивает женщина.

Что ответили в "Укрзалізниці"

В пресс-службе "Укрзалізниці" дали ответ. Там отметили, что это сделано для предотвращения большой толпы во время продажи.

Остальные пользователи сети также прокомментировали ответ компании. Женщина спрашивает, как человеку вернуться домой, если он не может купить билет на обратный путь.

Украинцы возмущены, что поездка, к примеру, длится три дня и невозможно купить билет, чтобы вернуться назад.

Кибератака на "Укрзалізницу" — что известно

Утром 23 марта "Укрзалізниця" испытала технический сбой, из-за которого возникли проблемы с онлайн-продажей, сервисами заказа услуг и справочной информацией.

Компания отметила, что кибератака действительно масштабная, но сбой не повлиял на движение поездов – они курсируют по графику.

Продажа онлайн-продажи билетов "Укрзалізниці" в понедельник, 24 марта, была недоступна. Впрочем, пассажиры могли покупать билеты в кассах. У касс Центрального железнодорожного вокзала в Киеве собрались десятки человек, которые пытались приобрести билеты на рейсы.

Также 24-25 марта в кассах была запущена продажа билетов на международные рейсы. Если билет приобрести не удалось, проезд можно оформить прямо в поезде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как купить билет.