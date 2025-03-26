"Укрзалізниця" компенсирует неудобства пассажирам из-за сбоя: какие бонусы предлагают

УЗ планирует ввести специальные бонусы в качестве прощения за неудобства

Из-за масштабной кибератаки и недоступности онлайн-продажи билетов "Укрзалізниця" расширяет сеть дополнительных касс для обслуживания пассажиров. Некоторые даже могут получить ряд "комплиментов" от железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба общества. Как отметили в посте, 26 марта в полдень в Киеве заработали 3 дополнительных кассы, в Виннице — 2, а во Львове — 1. Все они непрерывно функционируют.

"Мы понимаем, какие неудобства доставляет нашим пассажирам отсутствие онлайн-продаж билетов, поэтому хотим хотя бы частично компенсировать их", — написали в УЗ.

В частности, платные залы ожидания на вокзалах временно открыты для бесплатного использования пассажирами, купившими бумажные билеты в период кибератаки. Владельцы таких билетов также получат на борту бесплатный чай в качестве "гостинца" от "Укрзалізниці".

Сотрудники общества советуют хранить бумажные билеты, поскольку после восстановления системы УЗ вместе с партнерами планирует ввести специальные бонусы в качестве прощения за неудобства.

Между тем, ИТ-специалисты и все привлеченные эксперты продолжают постоянно работать для преодоления последствий атаки.

Что было раньше

23 марта онлайн-системы "Укрзалізниці" стали объектом масштабной целенаправленной кибератаки, из-за чего на сегодняшний день возможность приобретения билетов онлайн остается недоступной.

В ответ на это компания оперативно возобновила продажу билетов через железнодорожные кассы, в том числе и на международные рейсы. Однако билеты можно приобрести только на поездки, запланированные в ближайшие 2 суток.

Несмотря на это, в УЗ уверяют, что на крупнейших вокзалах Украины очереди в кассы не превышают 10 человек на одного кассира. В Киеве, где пассажиропоток традиционно самый высокий, в очередях может находиться от 15 до 20 человек.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, что народный депутат (Слуга народа) Александр Федиенко высказал свое предположение о массовом сбое. В то же время его очень интересует, не произошла ли утечка информации, связанная с движением военных поездов.