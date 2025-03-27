Не ради окончания войны? Зеленский сказал, почему согласился на перемирие от США

Зеленский предполагал, что Россия не согласится на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита во Францию объяснил настоящую причину, почему Украина согласилась на временное перемирие, которое предложили США. По его словам, этот шаг имел целью продемонстрировать готовность Украины к миру и разоблачить дезинформацию российской пропаганды.

Об этом глава государства заявил в Париже в интервью французским журналистам Eurovision News, передает "Суспільне".

Президент отметил, что представители Ближнего Востока ранее распространяли мнение о якобы нежелании Украины завершить конфликт. Теперь все увидят, что на самом деле Россия не хочет заканчивать войну.

"Нам постоянно говорили, что Путин готов к прекращению огня, а виновата Украина. Поэтому мы четко показали: мы готовы к миру", — пояснил Зеленский. Кроме того, президент сказал, что до этого некоторые партнеры по Ближнему Востоку с Украиной фактически не разговаривали, "потому что балансировали между нами и русскими", они были скептическими в отношении наших взглядов.

Столь сильно работает российская пропаганда. "Дезинформация русская действует на глобальном юге, на африканском континенте. Она была очень сильно распространена и в Европе, но она очень близко (находится — Ред.) до войны…., поэтому Европа скорее отреагировала, чем те страны, которые находятся на расстоянии".

Ранее "Телеграф" также писал, что Россия проталкивает собственные условия перемирия и не только.