"Ему стоит принять таблетки": у Зеленского посмеялись над очередными заявлениями Путина

Литвин подтвердил, что российские оккупанты нарушают "энергетическое перемирие"

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на очередные лживые заявления российского правителя Владимира Путина, заявившего о готовности "сотрудничать с кем угодно" и необходимости ввести "временное управление" в Украине. В ответ на новые "анекдоты из Кремля" у Зеленского посоветовали Путину хоть иногда включать мозг и "принять таблетки".

Об этом написал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в X (Twitter). Он предположил, что любое лекарство на Путина уже очень слабо действует, однако ему стоит хотя бы попробовать, может, получится начать думать головой, а не чем-то другим.

"Если Путин не понимает, с кем ему нужно общаться, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, возможно, ему следует просто принять какие-то таблетки, чтобы активизировать мозговую деятельность – если предположить, что такие таблетки все еще влияют на него", – написал он.

Также Литвин подтвердил, что российские оккупанты нарушают "энергетическое перемирие". Только за последние 24 часа было два российских удара, нанесших ущерб украинской энергетической инфраструктуре, без учета полных отчетов на конец дня.

"Предотвращение дальнейших подобных атак — это то, за что отвечают наши партнеры", — добавил он, намекая, что США ничего не делают, чтобы наказать Россию за нарушение договоренностей.

Напомним, что Путин ближе к ночи 27 марта выступил с очередным рядом антиукраинских заявлений. Среди прочего, Путин требует отдать Украину под "временное управление", размечтался о "добивании ВСУ", в очередной раз уже назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным" и жалуется, что Европа пытается его "обмануть".

До этого президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате, но только с позиции силы. Он считает, что нынче российский "президент" не заинтересован в прекращении войны. Президент подчеркнул, что цель Украины не подстраиваться под агрессора, а наоборот, заставить его остановить войну.