Визитную карточку Николаева хотели пустить с молотка: что это за здание и где оно находится

Здание с круглым крыльцом, колоннадой и угловой башней под красной черепицей и сегодня остается важным элементом культурного наследия города

Николаев, известный как город корабелов, скрывает многочисленные архитектурные сокровища. Среди них особенное место занимает историческое здание первой трамвайной подстанции 1914 года.

Это уникальный памятник стиля модерн, который пережил более века исторических преобразований и стал свидетелем развития региона от промышленного центра Российской империи до современного украинского города. Он прожил 100 с лишним лет, сохранив свой первоначальный стиль и став свидетелем расцвета Николаева.

История подстанции

Первая трамвайная подстанция в Николаеве была сооружена в период активного развития города как промышленного центра. В то время Николаев был одним из самых больших центров кораблестроения на Черном море, а развитие транспорта имело большое значение для экономики города. Трамвайная система являлась важным элементом городской инфраструктуры, обеспечивая быстрое и удобное сообщение между разными районами города.

В 1902 году в городе появилась первая городская электростанция, что послужило толчком к развитию электротранспорта и замене конной тяги. В 1914 году на Базарной площади была построена трансформаторная подстанция для трамваев в стиле модерн. Имя архитектора, спроектировавшего это здание, не сохранилось в истории, но его работа производит впечатление благодаря внешнему виду сооружения: круглое крыльцо, колоннада, отделка окон и дверей, балконов, угловая башня и крыша с красной черепицей.

Архитектурная ценность

Здание подстанции на ул. Соборная 8а является примером архитектуры начала XX века, сохранившей свой оригинальный стиль. Его конструкция и дизайн свидетельствуют о высоком уровне инженерного мастерства того времени. Став частью городской истории, подстанция сегодня является ценным культурным объектом, привлекающим туристов и местных жителей. В 1933 году здание перестало выполнять функции трамвайной подстанции из-за роста энергопотребления, и впоследствии была построена другая подстанция.

Современность

Недавно это здание было выставлено на аукцион, что вызвало большой интерес среди общественности. В настоящее время торги отменили. Ведь защита и сохранение таких памятников имеет большое значение для сохранения культурного наследия города.

В 1970 году планировали снести здание подстанции для расширения центрального проспекта, но благодаря усилиям архитектора Ольги Поповой удалось сохранить и впоследствии переоборудовать в кафе. Кафе "Садко" функционировало до 1989 года, после чего его заменил просуществовавший недолго бар "Ассоль". После распада СССР здание снова стало пустовать и постепенно приходило в упадок. В 90-х годах там, по слухам, даже было казино. В начале XXI века Николаевский филиал банка "Аваль" приобрел этот памятник, отремонтировал здание и открыл в нем банковское отделение.

Первая трамвайная подстанция Николаева – это не только техническое сооружение, но и символ истории и развития города. Вместе с другими достопримечательностями, такими как Музей судостроения и флота, Николаевский областной краеведческий музей и другие архитектурные сокровища, она создает уникальную атмосферу города, объединяющего прошлое и настоящее. Благодаря таким объектам Николаев остается привлекательным местом для туристов и продолжает развиваться как город с богатой историей и культурой.

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