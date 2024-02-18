Погашение долга не поможет: эксперт сказал, что делать, если отключили свет за неуплату

Необходимо оплатить несколько услуг

С февраля 2024 года украинцам, которые имеют задолженность за электроэнергию начали отключать свет. Если погасить долг, подачу электроэнергии не возобновят.

Об этом пишет "Finance.ua" со ссылкой на председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко. По словам эксперта, для восстановления подачи электроэнергии необходимо оплатить несколько услуг.

Речь идет не только о погашении долга, но и про оплату за отсоединение от электросети и присоединение к ней.

Так, например, оператор системы распределения Волынеблэнерго после получения информации о должниках прекращает поставлять электроэнергию в их дома и квартиры. Должникам необходимо уплатить сумму долга, а также заплатить за отключение и подключение электроустановки в сумме 322,20 грн и 373,20 грн , чтобы снова получать услуги по электроснабжению.

"Общая сумма будет составлять 695,4 грн, если работы проводятся в электросчетчике на коммутационном аппарате, и 705,10 грн/1428,60 грн (всего 2133,7 грн), если работы предусмотрены на воздушной линии", — сообщил Попенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте 2024 года тариф на свет в Украине останется 2,64 грн за кВт-ч. Глава Миэнерго Герман Галущенко отметил, цена на электроэнергию до конца отопительного сезона будет неизменной.