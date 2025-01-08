Под Днепром люди живут практически без света уже три месяца: детали скандала

В ДТЭК утверждают, что проводят работы по улучшению надежности электроснабжения

Жители поселка Яворницкое (бывший Илларионов) Синельниковского района Днепропетровской области уже более трех месяцев живут почти без света.

Электроэнергия поступает в дома только по вечерам, за исключением одного-двух дней в неделю. Фото объявления об отключениях и соответствующие скриншоты опубликовал Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Как можно увидеть, отключения света в населенном пункте происходят 5-6 дней в неделю с 8:30 до 18:30 в течение длительного времени.

"Версия ДТЭК – улучшение надежности электроснабжения. При этом компания постоянно переносит сроки завершения работ, а оператор затрудняется назвать конечную дату", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с обеспечением электроэнергией Яворницкого усугубляется еще и аварийными и плановыми отключениями электричества.

"Люди в отчаянии, потому что почти не видят света в своих домах. Жители требуют от ДТЭК завершить такое "улучшение"", – пишет автор публикации.

Ранее глава Союза потребителей коммунуслуг Украины Олег Попенко спрогнозировал, когда поднимется цена на электроэнергию в 2025 году. По его словам, инициаторами этого выступают министерства энергетики и НАЭК "Энергоатом".