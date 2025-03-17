Сколько нужно задолжать, чтобы забрали квартиру

В 2025 году пеня за коммунальные долги начисляются, а в серьезных случаях возможны неотвратимые последствия

Задолжать за коммунальные услуги может каждый, но игнорировать этот долг нельзя. Коммунальные службы сначала могут предложить реструктуризацию долга, но если договоренность не достигнута, дело переходит в суд. Последствия могут быть разные – от блокировки счетов до конфискации имущества, в том числе недвижимости.

Арест имущества и блокирование счетов и конфискация – привычные меры. Их назначает трибунал. Может арестовать имущество и продать его с молотка, заблокировать счета, включая социальные и списывать с них до половины прибыли.

Что могут сделать за коммунальные долги

Законом определено, что при неуплате за коммунальные услуги — по технической возможности, их могут прекратить снабжать даже без решения суда. Сообщить об этом должны в 30-дневный срок. Часто, за подключение назад берут плату. С 2024 года начисляется пеня за каждый день просрочки долга, что увеличивает его общую сумму.

Когда изымают квартиру за долги

Крайняя точка – конфискация недвижимости. Для нее нужно иметь долг более 160 тысяч гривен. Если это единственное жилье, его обычно не изымают, однако применяют все предыдущие меры. Однако такая возможность в законодательстве технически существует. Если в квартире прописаны люди с инвалидностью или дети, это происходит по решению суда и с ведома органов опеки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что долги не исчезают и не списываются, даже если человек не проживает в этой квартире. Для того чтобы избежать начислений, нужно обязательно выполнить определенные действия.