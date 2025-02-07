Сколько налогов платят обменники в Украине: в ГНС назвали впечатляющие цифры

Государство очень неплохо зарабатывает на обмене валют

В конце 2024 года в Украине работало 3735 официальных пунктов обмена валют, которыми руководили 57 различных компаний. Из них 618 обменников принадлежали 30 банкам, а остальные 3117 пунктов — всего лишь 27 финансовых компаний, не являющихся банками (речь идет о частных пунктах обмена валют).

Телеграф решил узнать, сколько доходов получает бюджет Украины от деятельности таких пунктов обмена. Из официальных ответов от ГНС (Государственная налоговая служба) и НБУ (Национального банка Украины) мы получили необходимые данные.

Итак, по данным ГНС, в 2024 году обменники уплатили в бюджет 788 миллионов гривен авансового взноса по налогу на прибыль. По сравнению с 2023 годом, когда поступления составляли 382,5 миллиона гривен, сумма выросла более чем вдвое. В конце 2023 года в Украине работало 3577 пунктов обмена валют, которыми управляли 56 юридических лиц. За год количество обменников выросло на 158 пунктов.

Размер ежемесячного авансового взноса зависит от местоположения обменного пункта. В Киеве владельцы платят 700 евро за каждый пункт обмена. В населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек ставка составляет 600 евро. Для обменников в меньших населенных пунктах и за пределами населенных пунктов установлен взнос в размере 200 евро.

Национальный банк Украины ведет специальный регистр пунктов обмена иностранной валюты. Без внесения в этот реестр деятельность обменников запрещена. НБУ ежемесячно обновляет реестр и передает актуальные данные в налоговую службу.

Уплаченные авансовые взносы являются частью общего налога на прибыль предприятий. Если сумма уплаченных авансовых взносов превышает налоговые обязательства за год, переизбыток не переносится на следующие периоды.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Раде дали рецепт экономического "отрезвления", ведь свободный рынок Украину не спасет. Именно поэтому Украина должна развивать промышленность – внешняя помощь не вечна.