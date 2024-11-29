Военный сбор по-новому. Кому придется заплатить больше

Некоторым категориям плательщиков ставку военного сбора решили не поднимать

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о повышении налогов, который сразу был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины". Документ вступил в силу 29 ноября.

Для большинства наемных работников военный сбор вырос с 1,5% до 5%, в то время как для военнослужащих и работников силовых структур ставку оставили без изменений. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Военнослужащие и работники силовых структур и дальше будут платить 1,5% военного сбора. Эта норма относится к сотрудникам ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничникам, УГО и ГССЗЗИ.

Для ФЛП тоже установили новые правила уплаты сбора. Предприниматели I, II и IV групп с 1 октября 2024 будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты – это 800 гривен ежемесячно. Плательщики единого налога ІІІ группы будут платить 1% от дохода.

Увеличенный сбор в 5% будет касаться украинцев, получающих доходы в Украине и за рубежом, владельцев земель сельхозназначения и иностранцев с доходами в Украине. Все доходы, начисленные до 29 ноября, будут облагаться сбором по старой ставке – 1,5%.

Напомним, ранее мы писали, почему с бойцов ВСУ до сих пор взимают военный сбор. "Телеграф" узнал куда обращаться и как действовать, если с вас удержали военный сбор.