"Укрзализныця" готовит к запуску новый поезд в Европу: что изменится для пассажиров

Укрзализныця готовит новый маршрут в Вену и улучшает международное сообщение.

Украина продолжает интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть. В ходе встречи в Киеве руководители "Укрзализныци" и Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) обсудили планы по улучшению сообщения между странами.

Как сообщается на официальной странице "Укрзализныци", основные вопросы, которые рассматривались:

Создание более комфортного пересадочного маршрута Киев – Вена. Запуск поезда с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород через Чоп. Обсуждение инфраструктурных изменений по улучшению международных перевозок.

Обучение украинских железнодорожников в Вене

Одним из важных аспектов сотрудничества стало подписание договоренностей об обучении персонала. Украинские проводники и технические специалисты получат возможность пройти курсы повышения квалификации в Австрии. Это позволит внедрить европейские стандарты сервиса и безопасности украинской железной дороги.

Европейский опыт для Украины

ÖBB – одна из ведущих железнодорожных компаний Европы, обслуживающая маршруты в Чехию, Германию, Швейцарию, Италию, Венгрию, Словакию, Словению, Нидерланды, Бельгию, Францию и Хорватию. Сотрудничество с таким оператором поможет Украине внедрить современные стандарты пассажирских перевозок и повысить качество международного сообщения.

Украина делает еще один шаг в направлении удобного и комфортного железнодорожного сообщения с ЕС.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 10 апреля определенные поезда дальнего сообщения будут делать новую остановку в Киеве. Речь идет о платформе Выдубичи-Трипольские.