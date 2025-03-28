Теперь удары будут и днем? Россия изменила тактику использования "шахедов"

Пуски дронов-камикадзе происходили раньше преимущественно в вечернее и ночное время.

Россия начала запускать шахеды днем, а не только ночью, как было раньше. До этого времени россияне пускали дроны-камикадзе только после 17 часов вечера, преимущественно в темное время суток.

Сегодня в 12:00 зафиксированы пуски ударных беспилотников из Приморско-Ахтарска в России и Гвардейского в Крыму. Об этом сообщает мониторинговый канал "ПВО Радар".

По имеющейся информации, из Приморско-Ахтарска пуски дронов-камикадзе происходили раньше преимущественно в вечернее и ночное время. Самый ранний зафиксированный вылет в марте был совершен в 17:18, все остальные позже.

Сегодняшние запуски в полдень необычны и могут свидетельствовать о новой тактике российских военных. Время подлета шахедов к Украине (например, к Днепропетровской или Одесской области) из этих локаций составляет около часа.

Напомним, недавно руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупреждал, что ударов беспилотниками по Украине станет больше. По его словам, Россия атакует шахедами каждый день и планирует наращивать интенсивность ударов в ближайшие месяцы.

Также "Телеграф" писал, что в России появились три новые площадки для запуска беспилотников "Шахед" в Приморско-Ахтарском районе, которые дополняют уже имеющиеся объекты. Это позволяет противнику увеличить количество запущенных дронов во время одной атаки.