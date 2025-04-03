Зеленский допустил компромисс по оккупированным территориям: что он сказал

Гарант Конституции высказался по поводу компромисса

Украина не будет признавать оккупированные территории российскими. Это одна из самых главных красных линий. Однако эти территории будут возвращаться со временем дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с председателями общин на Черниговщине в четверг, 3 апреля.

"Вещи геополитические — это непризнание любых оккупированных Россией территорий "русскими". Это украинские территории в любом случае. Это для нас одна из главных красных линий. В любом случае — это временно оккупированные территории", — подчеркнул украинский лидер.

В то же время, он пояснил, что для прекращения войны нужно найти компромисс, например, когда оккупированные украинские территории вернутся со временем дипломатическим путем.

"Это справедливый мир тогда, когда эти территории вернутся. Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь, потому что война не может быть столько, сколько она идет", — добавил Зеленский.

Ранее президент посетил Ягодное Черниговской области на третью годовщину его освобождения от российских войск, где снова обратил внимание на одну из самых трагических локаций – подвал местной школы. Именно там русские солдаты содержали более 350 мирных жителей.