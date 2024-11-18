Российские сериалы в зале ожидания ВСУ. Укрзализныця снова попала в скандал

В УЗ уже отреагировали

В сети разразился очередной скандал с Укрзализныцей, на этот раз одна из работниц в зоне ожидания поездов для военных громко смотрела российский сериал. Это происходило во время ее работы.

Об этом сообщил военный Остап Украинец. По его словам, он обратился в Укрзализныцю для решения этой проблемы.

"Жду поезда в зале ожидания для военнослужащих. Администратор зала громко, на целый зал смотрит российские сериалы. Подходить делать замечания у меня уже нет сил, потому что это обязательно срач и скандал, а не просто "сделать замечания"", — пишет военный.

Он добавил, что событие произошло 17 ноября вечером где-то в 19:30 в Киеве. В своем сообщении Украинец обратился к Укрзализныце, чтобы проинформировать об этом инциденте.

Через несколько часов там отреагировали, поблагодарив за информацию.

"Извиняемся за неприятный опыт. Просмотр сериалов на рабочем месте, тем более такого содержания, абсолютно недопустим, особенно в залах ожидания для военнослужащих. Мы немедленно проведем проверку и примем дисциплинарные меры к ответственным лицам", — написала УЗ.

В сети же люди и военные массово начали рассказывать свои похожие истории. Пользователи возмущены этим инцидентом, считают это недопустимыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка заявила о конфузе с поездом Львов-Киев, когда УЗ забыла целый вагон, где было 40 человек.