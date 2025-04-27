Взрывы в Одессе и не только: что известно о ночной атаке БПЛА по Украине

Угроза применения вражеских БПЛА длится еще с вечера 26 апреля

В ночь на 27 апреля россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами. В ряде городов прогремели взрывы.

Согласно данным Воздушных сил Украины, враг начал запускать дроны еще с вечера 26 апреля. По состоянию на 06:00 угроза применения БПЛА все еще остается для некоторых областей.

Взрывы примерно в 01:46 слышали жители города Днепр, пишет "Суспільне". До этого было сообщено о взрывах в Павлограде. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в субботу в 22:33.

Затем примерно в 03:00 взрывы раздались в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов. За несколько минут до этого в Воздушных силах предупредили жителей Одессы, чтобы те направлялись в безопасные места из-за угрозы обстрела.

Корреспонденты 24 канала сообщают о серии взрывов в Житомире этой ночью. До этого Воздушные силы предупредили, что на Житомир двигаются российские беспилотники.

Отметим, что воздушная тревога по состоянию на 06:42 остается в некоторых областях:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российская масштабная атака по Украине 24 апреля была одним из самых масштабных ударов баллистики.